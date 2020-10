Trump jatkoi koronaviruksen vähättelyä heti sairaalasta päästyään, asiantuntijat kutsuivat viestintää vastuuttomaksi

Toiveet siitä, että omalle kohdalle osunut koronavirustartunta olisi saanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumaan pandemiaan vakavammin, näyttävät ylioptimistisilta. Päästyään sairaalasta takaisin Valkoiseen taloon paikallista aikaa maanantai-iltana Trump julkaisi videon, jolla hän Valkoisen talon parvekkeella kertoi koronakokemuksestaan.

– Opin todella paljon koronaviruksesta. Yksi asia on selvä: älkää antako sen dominoida itseänne. Älkää pelätkö sitä, presidentti sanoi.

– Aluksi oloni ei ollut kovin hyvä. Kaksi päivää sitten minusta kuitenkin tuntui jo siltä, että olisin voinut lähteä kotiin.

Presidentin käytös ja viesti ovat ristiriidassa Yhdysvaltain karun koronavirustilanteen kanssa. Ainakin noin 210 000 yhdysvaltalaista on menettänyt henkensä viruksen takia, ja maassa kirjataan yhä kymmeniätuhansia uusia tartuntoja päivittäin.

Trump hehkutti Twitterissä ja videollaan Yhdysvaltojen lääkkeitä ja varusteita. Moni yhdysvaltalaismedia kuitenkin huomautti, että presidentti elää eri todellisuudessa kuin suuri osa kansalaisista. Yhdysvalloissa terveydenhuolto on erittäin kallista ja sairausvakuutuksiin linkitettyä, eikä tavallinen kansalainen voi odottaa saavansa yhtä laajaa hoitoa kuin presidentti.

Presidentti ei ole vielä selvillä vesillä

Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokon mukaan vaikuttaa siltä, että Trumpin hallinnon virusta vähättelevä linja jatkuu.

– Ennen kun Trump siirrettiin sairaalaan, hänen äänestään huomasi hänen suhtautuvan aika vakavasti siihen, miten hänelle käy ja kuinka vaarassa hänen terveytensä on. Mutta nyt hän näyttää taas vähättelevän, vaikka emme vielä tiedä, onko hän parantunut, Kokko sanoo.

– Pelkään, että he (hallinto) siirtyvät taas niihin puheisiin, että tämä on vain normaali flunssa. Ja miten tämä vaikuttaa hänen (Trumpin) äänestäjiinsä, jotka ovat muutenkin suhtautuneet asiaan vähättelevästi. Tuskin he ottavat tätä sen vakavammin.

Trump on kertonut palaavansa pian kampanjoimaan, ja hän aikoo osallistua tv-väittelyyn 15. lokakuuta.

Trumpin lääkärit sanoivat presidentin päästessä sairaalasta, että hän ei ole tautinsa suhteen vielä ”selvillä vesillä.” Myös Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci huomautti, että covid-19-potilaiden vointi saattaa muuttua, vaikka potilas olisikin jo voinut paremmin.

CNN:n lähteiden mukaan Trumpin neuvonantajat olivat kehottaneet presidenttiä pysymään vielä sairaalassa. Avustajat huomauttivat, että sairaalaan palaaminen näyttäisi pahalta.

Trumpilla oli kuitenkin kova hinku päästä pois sairaalasta ja osoittaa päihittäneensä koronaviruksen. Hänen paluunsa Valkoiselle talolle helikopterille oli vieläpä ajoitettu iltauutisten aikaan.

Trumpin käytös sai kritiikkiä

Trumpin käytös harmistutti monia terveysalan asiantuntijoita, jotka kutsuivat häntä muun muassa vastuuttomaksi. George Washington -yliopiston lääketieteen professori Jonathan Reiner huomautti CNN:lle, että koronavirusta kantava Trump käveli ilman maskia sisään Valkoiseen taloon, jossa on suuri määrä henkilökuntaa. Virus on levinnyt viime päivinä myös Valkoisessa talossa.

– On vaikea ymmärtää, ettei kukaan käskenyt häntä olemaan tekemättä niin. Hänen hoidostaan ei näytä olevan vastuussa kukaan muu kuin presidentti itse, Reiner sanoi.

Tartuntatauteihin erikoistunut tohtori William Schaffner Vanderbiltin yliopistosta sanoi Trumpin viestintää vaaralliseksi.

– Se lisää huoletonta käytöstä, mikä lisää viruksen leviämistä, mikä lisää sairastumisia, mikä johtaa lisäkuolemiin, Schaffner sanoi New York Timesille.

Presidenttien terveydentilaa kaunisteltu ennenkin

Viestintä Trumpin terveydentilasta on ollut epäjohdonmukaista, ja hänen lääkärinsä ovat välttäneet paljastamasta kaikkia yksityiskohtia presidentin voinnista. Lehdistötilaisuuksien tavoitteena on selvästi ollut vahvistaa kuvaa siitä, että Trump voi mainiosti.

Trumpin lääkäri Sean Conley ei esimerkiksi kertonut lauantain lehdistötilaisuudessaan, että Trumpille oli annettu perjantaina lisähappea. Hän vahvisti asian vasta sunnuntaina sen jälkeen, kun asia oli vuodettu lehdistölle.

Lääkärit eivät myöskään ole suostuneet kertomaan presidentin tarkkoja happiarvoja, sitä kuinka korkealla hänen kuumeensa on käynyt, tai hänen viimeisimmän negatiivisen koronatestinsä ajankohtaa.

Tutkija Kokon mukaan ei ole sinänsä mitään uutta siinä, että presidenttien terveydentilasta yritetään maalata todellista ruusuisempaa kuvaa. Yhdysvalloissa julkaistaan kerran vuodessa presidentin terveystiedot, mutta ne ovat varsin ylimalkaisia.

– Kyllähän (Franklin D.) Rooseveltin poliota ja pyörätuoliakin piiloteltiin julkisuudessa varsin paljon, vaikka se oli kyllä ihan yleisessä tiedossa, että hän ei pysty kävelemään. (Ronald) Reaganista on käyty Yhdysvalloissa tutkijoiden parissa keskustelua, että oliko hänellä jo presidenttikaudellaan Alzheimerin oireita, jotka sitten salattiin.

Suomessa muistetaan Urho Kekkosen heikkenevän terveydentilan peittely. Muualtakin maailmasta on paljon vastaavia esimerkkejä.

– Siihen liittyy ehkä johtajuuden korostaminen. Ei haluta antaa vihollisille näkymää siitä, että Yhdysvalloilla ei olisi kykenevää johtajaa, Kokko arvioi.

Trumpin hallinnon kohdalla silmiinpistävää on ollut viestinnän ristiriitaisuus, mikä on jo itsessään kertonut, että jotain salaillaan.

– Olen jopa vähän hämmentynyt, että Valkoinen talo on hoitanut tiedotusta niin epäselvästi. Kansliapäällikkökin vuosi ensin ihan päinvastaista tietoa muun muassa lisähapen antamisesta, Kokko huomauttaa.

– Jotain ehkä tilanteen vakavuudesta kertoo se, että Trumpin Twitter hiljeni, kun hänet vietiin Walter Reediin (sairaalaan). Sitten, kun hän oli terveempi, hän käytti eilisen päivän tviittailuun.

Anssi Rulamo

STT

