Trump julisti olevansa ”immuuni” koronavirukselle

Vaalikentille paluuta tekevä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina televisiohaastattelussa olevansa ”immuuni” koronavirukselle.

– Näyttää siltä, että olen immuuni, enpä tiedä, ehkä pitkäksi aikaa tai ehkä lyhyeksi aikaa, voi olla loppuelämäni ajan, kukaan ei tiedä, mutta minä olen immuuni, Trump selvitti tilaansa.

– Presidentti on erittäin hyvässä kunnossa, Trump sanoi uutiskanava Foxin haastattelussa.

Trump sanoi myös olevansa vapaa koronaviruksesta ja ettei hänellä ole enää mitään lääkitystä eikä terveysongelmia.

Trumpin lääkäri julkisti aiemmin lausunnon, jossa kerrotaan, että presidentillä ei ole ollut kuumetta vuorokauteen ja että kaikki oireet ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Lausunnon mukaan Trump ei ole enää tartuntariski muille, mutta se ei sisällä mainintaa mahdollisen koronatestin tuloksesta.

Presidentin lääkäri Sean Conley sanoi lausunnossaan, että Trumpin tila vastaa Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n kriteerejä koronaeristyksen lopettamiseksi. Uutiskanava CNN:n mukaan lausunnon kuvailu tilanteesta ei vastaa CDC:n kriteerejä.

Lausunnon mukaan näytteissä ei olisi ollut enää viitteitä ”viruksen aktiivisesta toisintumisesta”.

Hill-uutissivusto kirjoittaa, että lausunnosta ei tullut selväksi, milloin viimeksi presidentin koronavirustesti on ollut negatiivinen. Lääkäri ei myöskään sanonut, ettei Trumpilla olisi enää koronaa.

Trump palaa kampanjoimaan

Valkoisesta talosta on aiemmin tullut ristiriitaista tietoa presidentin sairastumisesta. Conleyta onkin kritisoitu siitä, että tartunnasta ei ole kerrottu julkisuuteen tarpeeksi läpinäkyvästi.

Trumpin koronavirustartunnasta kerrottiin viime viikon perjantaina. Hän oli tartunnan takia päälle kolme päivää sairaalahoidossa. Presidentti on jo palannut Valkoiseen taloon.

Conleyn lausunto edeltää Trumpin aikeita jatkaa presidentinvaalikampanjointia Valkoisen talon ulkopuolella. Trumpin on tarkoitus osallistua maanantaina vaalitilaisuuteen Floridassa, ja hän aikoo kampanjoida myöhemmin viikolla tärkeissä Pennsylvanian ja Iowan osavaltioissa.

Lauantaina Trump piti puheen Valkoisella talolla kannattajilleen.

STT

