Trump keskeytti neuvottelut elvytyspaketista, Biden iski heti: ”Trump käänsi selkänsä amerikkalaisille”

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoo presidentti Donald Trumpin kääntäneen selkänsä amerikkalaisille. Biden kommentoi Trumpin päätöstä keskeyttää demokraattien kanssa käydyt neuvottelut valtavasta koronaelvytyspaketista.

Trump ilmoitti asiasta Twitterissä myöhään tiistaina Suomen aikaa. Trump sanoi myöntävänsä elvytysrahat vasta sen jälkeen, kun on voittanut marraskuun alun vaalit.

– Hän käänsi selkänsä jokaiselle työntekijälle, joka ei vielä ole saanut työpaikkaansa takaisin. Hän käänsi selkänsä perheille, joiden on vaikea maksaa vuokriaan, saada ruokaa pöytiinsä ja huolehtia lapsistaan, Biden sanoi lausunnossa.

Trumpin päätös keskeyttää neuvottelut on kova isku Yhdysvaltojen kansalaisille ja pienyrityksille, sillä edellisen, keväällä myönnetyn 2,2 biljoonan dollarin paketin rahat on pääosin jo kulutettu.

Bidenin tulkinta on, että presidentti keskeytti elvytysneuvottelut raivatakseen tilaa korkeimman oikeuden tuomarinimityksen edistämiselle. Trump ja republikaanit haluavat nimetä korkeimpaan oikeuteen mieleisensä konservatiivituomarin vielä ennen vaaleja. Trumpin ehdokkaan Amy Coney Barrettin nimitys vaatii vielä senaatin vahvistuksen.

Pelosi: Valkoisessa talossa vallitsee kaaos

Elvytyspaketin koon oli tarkoitus nousta biljoonaluokkaan, ja siitä on neuvoteltu kuukausikaupalla. Neuvottelut olivat vielä pahasti kesken, mutta valtiovarainministeri Steven Mnuchinin ja demokraattien neuvottelijan, edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin oli määrä keskustella paketista puhelimitse vielä tiistaina paikallista aikaa.

Puolueilla on ollut eriäviä näkemyksiä niin paketin koosta kuin rahoitettavista elvytystoimistakin.

Myös Pelosi kritisoi Trumpin päätöstä kovin sanoin. Pelosin mukaan Valkoisessa talossa vallitsee kaaos ja Trump keskittyy oman etunsa ajamiseen maan kustannuksella.

Pelosi myös muistutti Yhdysvaltain keskuspankin varoittaneen, että liian heikoksi jäävät tukitoimet voivat hidastaa talouden toipumista. Se puolestaan lisäisi turhaan miljoonien yhdysvaltalaisten kotitalouksien ja yritysten ongelmia. Pelosin mukaan Trump näyttää unohtaneen keskuspankin varoitukset.

Trumpin lausunto tönäisi saman tien maan osakekurssit laskuun. Dow Jones päätyi 1,3 prosenttia miinukselle. Laajapohjaisempi S&P 500 laski 1,4 prosenttia ja teollisuuspainotteinen Nasdaq 1,6 prosenttia.

STT