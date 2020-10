Koronatoipilas Trump kutsui 2 000 kuulijaa Valkoiselle talolle polkaistakseen kampanjansa uudelleen käyntiin

Reilu viikko sitten koronadiagnoosin saanut presidentti Donald Trump kampesi itseään takaisin vaalikampanjan keskiöön kutsumalla 2 000 kannattajaansa Valkoiselle talolle. Presidentin oli määrä puhua laista ja järjestyksestä virka-asuntonsa parvekkeelta iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Trump on ilmoittanut voivansa ”oikein hyvin” ja kertoi perjantai-iltana Fox-kanavan haastattelussa, ettei enää saa lääkitystä. Kyseessä oli Trumpin ensimmäinen televisiohaastattelu koronadiagnoosin jälkeen.

Tiedot hänen terveydentilastaan ovat kuitenkin puutteellisia. Toistaiseksi on epäselvää, milloin Trump sai tartuntansa. Hallinnon edustajat eivät ole kertoneet, milloin Trumpille tehtiin viimeksi negatiivisen tuloksen antanut koronatesti. Jos yleisiä koronatartuntaohjeita noudatettaisiin, tulisi Trumpin pysyä eristyksessä ainakin 21. lokakuuta asti, huomautti New York Times.

Lauantain puhetilaisuuteen osallistuvia on järjestelyitä seuraavien lähteiden mukaan ohjeistettu käyttämään maskia. Käytäntö on näin ollen toinen kuin kaksi viikkoa sitten pidetyssä vastaavassa ulkoilmatilaisuudessa, jossa Trump ilmoitti nimenneensä Amy Coney Barrettin ehdolle korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi.

Tilaisuuden arvioidaan levittäneen koronaa tehokkaasti Trumpin lähipiirissä, ja monet presidentin läheiset avustajat ovat saaneet tartunnan. Maan terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci luonnehti tilaisuutta ”superviruslingoksi”.

”Watergaten kaltainen verilöyly”

Samalla kun presidentti poti omaa koronaansa, on tauti jatkanut nopeaa leviämistään Yhdysvalloissa. Viikon sisällä uusia tapauksia on kirjattu keskimäärin 47 530 joka päivä, laskee Johns Hopkins -yliopisto.

– Tähän virukseen on kuollut yli 213 000 amerikkalaista – ja totuus on, että näin ei olisi tarvinnut käydä, tviittasi mielipidemittauksissa johtoaseman ottanut demokraattiehdokas Joe Biden.

Entinen varapresidentti on tällä hetkellä liki kymmenen prosenttiyksikön johdossa mielipidemittauksissa.

Bidenin johtoasema näyttää jo huolestuttavan republikaanien silmäätekeviä. Texasin senaattori Ted Cruz varoitti, että vaaleissa voi käydä huonosti.

– Jos vaalipäivänä ihmiset ovat vihaisia, luopuvat toivosta ja ovat masentuneita… Voi olla, että menetämme sekä Valkoisen talon että kongressin molemmat kamarit. Siitä voi tulla Watergaten kaltainen verilöyly, Cruz huolehti.

Trumpin mielestä mielipidemittaukset ovat pielessä, ja hän aikoo hankkiutua takaisin kampanjoimaan mahdollisimman pian. Ensimmäinen suurempi vaalikokous on määrä järjestää vaalien tuloksen kannalta tärkeässä Floridassa maanantaina.

Bisneksistä uusia paljastuksia

Trumpin liiketoimintaa verotietojen kautta perannut New York Times jatkoi lauantaina uutisointiaan presidentin raha-asioista. Laajassa selvityksessä kerrotaan, miten presidentti on käyttänyt asemaansa hotelliensa, ravintoloidensa ja golf-kerhojensa myynnin kasvattamiseen.

Presidentin tukea kaipaavat liikemiehet ja muut lobbarit ovat vuorostaan parveilleet Trumpin Mar-a-Lago-klubin ja Washingtonin hotellin liepeillä.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/10/us/trump-covid-isolation.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

https://twitter.com/JoeBiden/status/1314922380528095232

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/10/us/trump-properties-swamp.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: