Trump sanoi olevansa valmis poistamaan Sudanin terroristivaltioiden listalta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valmis poistamaan Sudanin terroristivaltioiden listalta.

– Vihdoinkin, oikeutta amerikkalaisille ja suuri askel Sudanille, Trump kirjoitti Twitterissä maanantaina.

Trumpin mukaan Sudanin siirtymäajan hallitus on sopinut maksavansa 335 miljoonaa dollaria terrorihyökkäysten uhreille ja heidän perheilleen.

– Kun tämä toteutuu, tulen poistamaan Sudanin terroristivaltioiden listalta, Trump jatkoi.

Sudan on pyrkinyt vuosikausia pois listalta, jonne se joutui, kun maan entinen johtaja Omar al-Bashir toivotti al-Qaida-terroriverkoston edesmenneen johtajan Osama bin Ladenin tervetulleeksi maahan.

Yhdysvallat on halunnut Sudanilta korvauksia ennen kaikkea al-Qaidan iskuista maan lähetystöihin Keniassa ja Tansaniassa.

Sudanin lisäksi terroristivaltioiden listalla ovat Iran, Pohjois-Korea ja Syyria.

STT

