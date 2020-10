Trumpin hallinto poisti harmaasuden uhanalaisten lajien listalta – luonnonsuojelujärjestöt vastustavat jyrkästi päätöstä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto poisti torstaina harmaasuden uhanalaisten eläinlajien listalta. Ratkaisu mahdollistaa ikonisen petoeläimen aiempaa laajemman metsästämisen.

Luonnonsuojelujärjestöt tyrmäsivät päätöksen tuoreeltaan. Järjestöjen mukaan susien kanta on osittain toipunut sen jälkeen, kun laji ensimmäisen kerran suojeltiin vuonna 1974. Harmaasusi on silti hävinnyt suurelta osin sen aiemmilta elinalueilta.

Trumpin hallinnon päätös mahdollistaa sen, että Minnesotan, Michiganin ja Wisconsinin osavaltiot voivat jälleen sallia harmaasuden metsästyksen ja ansapyynnin. Ne oli kielletty tuomioistuimen päätöksellä vuonna 2014.

Kaikki kolme osavaltiota ovat vaa’ankieliroolissa, kun Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit ensi tiistaina.

Harmaasusi oli kuolla sukupuuttoon, kun Yhdysvaltojen hallinto tuki 1930-luvulla lajin metsästystä. Sittemmin kanta on alkanut elpyä suojelutoimenpiteiden ansiosta. Viranomaisten mukaan harmaasusia on nyt koko maassa yhteensä noin 6 000 yksilöä. Lukuun ei ole laskettu mukaan Alaskan osavaltiota.

Luonnonsuojelujärjestöjen mukaan harmaasuden poistaminen uhanalaisten lajien joukosta on liian aikaista, sillä sudet ovat palanneet vain 15 prosentille niiden aiemmasta elinalueesta.

Suden metsästys on ollut sallittua Yhdysvalloissa vain neljässä osavaltiossa eli Alaskassa, Montanassa, Idahossa ja Wyomingissa.

STT

