Trumpin kampanjapäällikön mukaan koronapandemiaa ei saada hallintaan – Biden syytti luovuttamisesta

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden syyttää presidentti Donald Trumpia luovuttamisesta koronaviruksen suhteen.

Biden antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun Trumpin kampanjapäällikkö Mark Meadows sanoi, ettei koronapandemian saaminen hallintaan ole mahdollista.

Bidenin mukaan lausunto osoittaa, että Trumpin strategia on ollut alusta alkaen ”heiluttaa valkoista lippua” ja toivoa, että viruksen huomiotta jättämällä se katoaisi.

Trumpin koronapolitiikasta on tullut Bidenin keskeinen lyömäase tulevissa presidentinvaaleissa.

Yhdysvalloissa on kuollut ja sairastunut virukseen eniten ihmisiä maailmassa. Kuolleiden määrä lähenee jo 225 000 ihmistä.

STT

Kuvat: