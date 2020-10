Valkoisen talon lääkäri myönsi, että Trump sai lisähappea – sanoi yrittäneensä kuvastaa tiimin valoisaa käsitystä, kun ei kertonut asiasta aiemmin

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpia hoitaneiden lääkäreiden mukaan Trump saatetaan kotiuttaa maanantaina Valkoiseen taloon, missä hänen hoitonsa jatkuu.

Valkoisen talon lääkäri Sean Conley sanoi Trumpin voivan todella hyvin.

Sunnuntain tiedotustilaisuudessa lääkärit kertoivat, että Trumpin veren happitasot olivat viime päivien aikana alentuneet hetkellisesti kahdesti. Conley vahvisti, että Trumpille annettiin lisähappea Valkoisessa talossa ennen kuin hänet kuljetettiin sairaalaan.

Conleylta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miksi hän ei ole aiemmin kertonut lisähapen käytöstä.

– Yritin kuvastaa (lääkintä)tiimin valoisaa käsitystä… Tosiasia on, että hän voi todella hyvin, Conley vastasi BBC:n mukaan.

Conley kertoi myös, että Trumpia hoidetaan deksametasoni-steroidilla, jota annetaan vakavissa koronatartunnoissa.

Lääkärit antoivat kuitenkin valoisan arvion 74-vuotiaan presidentin terveydentilasta ja asenteesta. Heidän mukaansa Trumpin terveydentila on kohentunut edelleen.

– Kuten jokaisen sairauden kohdalla on yleistä, tulee tietenkin nousuja ja laskuja, Conley sanoi.

Lääkärit ovat alkaneet päivittää Trumpin terveystietoja säännöllisesti, mutta edelleen on vastausta vaille muun muassa se, kuinka korkea Trumpin kuume oli pahimmillaan, koska hän oli viimeksi saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä sekä millainen on taudin pitkän ajan ennuste.

Trump arvioi videolla pikaista paluuta

Trump itse kertoi aiemmin Twitterissä julkaisemallaan videolla voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun.

Trump kertoi, ettei voinut sairaalaan tullessaan kovin hyvin, mutta nyt hän voi mielestään paljon paremmin. Hän kuitenkin sanoi, että tulevat päivät ovat todennäköisesti todellinen testi ja nähtäväksi jää, mitä tuona aikana tapahtuu.

Hän kiitteli videonsa alussa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Myöhemmin hän kiitti myös maailman johtajia paranemistoivotuksista.

Trump on parhaillaan Walter Reed -sotilassairaalassa, jonne hän siirtyi perjantaina paikallista aikaa lääkärien kehotuksesta. Videosta ei selviä, milloin se on nauhoitettu.

Presidentti Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin koronatartunnoista kerrottiin paikallista aikaa perjantaina varhain aamuyöllä.

Terveydentilasta liikkunut ristiriitaisia tietoja

Presidentin terveydentilasta on liikkunut tartunnan julkistamisen jälkeen ristiriitaisia tietoja.

Useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kertoivat aiemmin lauantaina, että presidentin terveydentilaa tuntevaksi kuvailtu nimetön lähde antoi tilanteesta vähemmän valoisan kuvan. Uutistoimisto AFP:n mukaan edellä mainittu lähde paljastui yhdysvaltalaismedioissa sittemmin Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadowsiksi.

Hänen mukaansa Trump ei olisi vielä paranemisen tiellä ja seuraavat kaksi vuorokautta ovat hoidon kannalta kriittisiä.

Meadows kommentoi myöhemmin asiaa Fox Newsille ja näytti yrittävän hälventää lausuntonsa aiheuttamaa epätietoisuutta.Tarkoitus oli ilmeisesti selventää, että huolestuminen koski perjantaita.

Altistus tiedossa ennen New Jerseyn matkaa?

Altistusta omien sanojensa mukaan pakon edessä uhmanneen Trumpin koronadiagnoosin ajankohta on myös herättänyt joitakin epäilyjä. Tapahtumien kulusta on esitetty eriäviä näkemyksiä, jotka asettavat Valkoisen talon oman kertomuksen epäilyttävään valoon.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan Trumpille tehtiin koronapikatesti torstaina vasta, kun hän palasi New Jerseystä. Asiasta on kertonut uutiskanavalle Valkoisen talon viranomaislähde. Kanava kertoi asiasta Twitterissä.

Trumpin lähipiirin koronamylläkkä alkoi, kun presidentin neuvonantajalla Hope Hicksillä todettiin tartunta.

Lähteen mukaan Valkoinen talo tiesi Hicksin tartunnasta jo ennen New Jerseyn matkaa. Tästä huolimatta asia pidettiin piilossa, ja virukselle altistunut presidentti osallistui torstaina New Jerseyn varainkeruutilaisuuteen.

Useiden henkilökunnan jäsenten matka peruttiin tuolloin, mutta vain pieni ryhmä tiesi Hicksin diagnoosista.

Mielipidemittauksessa 14 prosenttiyksikön ero Bidenin hyväksi

Presidentinvaaleihin on aikaa vajaa kuukausi. Sunnuntaina Wall Street Journal ja NBC News julkaisivat mielipidemittauksen, joka oli tehty pari päivää Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin kaaosmaisen ensimmäisen tv-väittelyn jälkeen, mutta ennen kuin oli tullut tietoon Trumpin koronatartunta.

Mielipidemittauksen mukaan Bidenia kannatti 53 ja Trumpia 39 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä.

