Tulitauon rakoilu jatkuu Vuoristo-Karabahissa – AFP: alueen pääkaupungissa useita räjähdyksiä

Lauantaina illalla Vuoristo-Karabahin alueen pääkaupungissa Stepanakertissa koettiin myöhään lauantaina useita räjähdyksiä siitä huolimatta, että Azerbaidzhanin ja Armenian välisen tulitauon oli määrä alkaa puoli vuorokautta aiemmin.

Räjähdyksistä raportoi paikalla oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja, jonka mukaan kaupungissa tapahtui seitsemän äänekästä räjähdystä ennen puoltayötä paikallista aikaa.

Kaupungin asukkaat olivat saaneet hengähtää vain hetken ajan päiväsaikaan päiviä jatkuneen pommituksen jäljiltä ennen uusia iskuja. Molemmat taisteluiden osapuolet suostuivat tulitaukoon Moskovassa pidetyissä rauhanneuvotteluissa, mutta syyttävät nyt toisiaan tulitauon rikkomisesta.

Azerbaidzhan haluaa palauttaa separatistialueen haltuunsa

Azerbaidzhanin taholta on kommentoitu, että tulitauko oli alun perinkin tarkoitettu tilapäiseksi ja että maan tavoitteena on yhä palauttaa armenialaisten asuttama alue hallintaansa. Azerbaidzhaniin paperilla kuuluva alue riistäytyi sen kontrollista 1990-luvun sodassa, jossa surmansa sai noin 30 000 ihmistä. Alueen itsehallinto on Armenian tukema.

Nyt puhjenneet taistelut ovat pahimpia sitten viime sodan. Ainakin 450 ihmisen on kerrottu kuolleen ja tuhannet ovat paenneet kodeistaan. Vuoristo-Karabahin alueella elää kaikkiaan noin 150 000 ihmistä, joista suurin osa on etnisesti armenialaisia.

