Turkin ulkoministeriö halusi keskustella suomalaisten kanssa Rauhantekijä-draamasarjasta

Suomen Turkin-suurlähetystön mukaan Ylen Rauhantekijä-draamasarja on laitettu merkille Turkin ulkoministeriössä ja siitä keskusteltiin alkuviikosta virkamiesten välillä. Fiktiivisessä sarjassa seurataan suomalaista rauhanneuvottelijaa ja hänen tiimiään, joka yrittää neuvotella rauhaa Turkin ja kurdien välille.

Lähetystöstä kerrotaan, että suomalaiset keskustelivat sarjasta turkkilaiskollegoiden kanssa näiden aloitteesta.

– Heitä mietitytti yleensäkin se kuva, jonka sarja antaa Turkin poliittisesta tilanteesta ja hallinnosta, kertoo ulkoasiainsihteeri Timo Sysiö STT:lle.

Hänen mukaansa Suomen puolelta todettiin sarjan olevan fiktiivinen ja perustuvan tuotantoyhtiön näkemykseen. Sen takia he eivät lähteneet kommentoimaan sarjan henkilöitä tai tapahtumia.

– Suomalaissarjojen tapahtumapaikka on harvoin Turkki, joten vastaavaa ei Suomen Ankaran suurlähetystölle ole tullut eteen usein.

Julkisuudessa sarja ei ole herättänyt maassa keskustelua, eikä sitä ole esitetty Turkissa.

Tänä syksynä julkaistussa sarjassaIrina Björklundin esittämä Ann-Mari Sundell etsii sopua kurdien ja Turkin välille YK:n pääsihteerin pyynnöstä. Jos sarjan Turkista antama kuva koetaan huonoksi, ei puhtoiselta näytä Suomikaan. Björklundin roolihahmo Sundell paljastaa, että Suomi on myynyt aseita ihmisoikeuksia rikkovaan Saudi-Arabiaan.

10-osaisen draamasarjan budjetti oli 7,5 miljoonaa euroa. Sen levitysoikeudet on myyty Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin, Benelux-maihin ja Australiaan.

Turkki hiljentänyt kritiikin

Kurdien oikeuksista ja politiikasta puhuminen on ollut Turkissa vaiettu asia.

Esimerkiksi vuosi sitten maan hyökättyä Pohjois-Syyrian kurdienemmistöisille alueille ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi, että sotilastoimia kommentoineita satoja ihmisiä pidätettiin. Kriittisiä ääniä vaimennettiin laajasti, ja terrorismisyytteitä saivat niin toimittajat, sosiaalisen median käyttäjät kuin aktivistitkin.

