Turkki lähettää jälleen tutkimusaluksensa kiistellyille vesialueille

Turkki ilmoitti myöhään sunnuntaina lähettävänsä jälleen Oruc Reis -tutkimusaluksensa itäiselle Välimerelle.

Turkin merivoimien mukaan aluksen on määrä toimia alueella maanantaista ensi viikon torstaihin. Sen on tarkoitus liikkua muuan muassa muutaman kilometrin päässä Turkin rannikosta sijaitsevan Kreikalle kuuluvan saaren eteläpuolella.

Kreikan mukaan Kastelorizon saaren vesialueet kuuluvat sille. Turkin mukaan taas sillä on laajemmat oikeudet alueelle pitkän rantaviivansa takia.

Elokuun alkupuolella Natoon kuuluvien Kreikan ja Turkin välit kiristyivät hälyttävästi, kun Turkki lähetti merentutkimusalus Oruc Reisin lähelle Kreikan aluevesiä etsimään mahdollisia maakaasua merenpohjasta.

Viime kuussa Oruc Reis vedettiin pois kiistellyiltä vesialueilta, mikä antoi toivoa siitä, että Turkki ja Kreikka pääsisivät sopuun asiasta.

Tuolloin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, että toimen tarkoituksena oli antaa diplomatialle mahdollisuus. Kuitenkin Turkin viranomaiset sanoivat, että laivaa vain huollettiin ja että se palaisi takaisin itäiselle Välimerelle.

STT

