Turun kauppakamari Väyläviraston Tunnin juna -arviosta: ”Irrallaan todellisuudesta oleva näytelmä”

Väyläviraston suppea hankearviointi ei tee oikeutta Tunnin junalle, toteaa Turun kauppakamari tiedotteessaan.

Kauppakamarin mielestä torstaina julkistettu selvitys ei huomioi Tunnin junan oleellisia hyötyjä, jotka liittyvät esimerkiksi yhtenäiseen työssäkäyntialueeseen ja maankäytön uusiin mahdollisuuksiin.

– Väyläviraston julkaisema hankearviointi Tunnin junasta oli pakollinen näytelmä, joka on irrallaan todellisuudesta. Väylävirasto on itsekin vetänyt mattoa julkisuudessa oman arvionsa alta ja tuonut esiin, ettei arvio ole kattava ja sitä kohtaan osoitettu kritiikki on oikeutettua. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve totesi osuvasti, että tällaisen arvion perusteella Suomeen ei rakennettaisi yhtään junarataa, sanoo Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Olli Hakala tiedotteessa.

Hakalan mielestä Väyläviraston olisi pitänyt viestiä selkeämmin, että arvion tekeminen oli lain velvoittava toimenpide, joka katsoo hanketta kapeasta näkökulmasta.

– Arvio itsessään on hyvin kirjoitettu ja selkeä – se varmasti vastaa juuri niihin kysymyksiin, joihin laki sen edellyttääkin vastaavan, mutta ei juuri muuhun, sanoo Hakala.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio.