Turun Pansiontiellä palaa teollisuuskiinteistö – alueella vaaratiedote, runsaasti savua, lähikatuja suljettu

Turussa Pansiontiellä palaa teollisuuskiinteistö ja savunmuodostus on runsasta. Poliisi kehottaa välttämään alueella liikkumista, ja alueelle on annettu vaaratiedote. Alueella kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Turun Pansiontien suuresta palosta hieman ennen kello kahta.

Poliisin mukaan hätäkeskukseen tulee ilmoituksia siitä, että yleisöä kertyy vaarallisen lähelle palopaikkaa. Poliisi pyytää ihmisiä poistumaan alueelta.

Lounais-Suomen poliisi kirjoittaa Twitterissä, että poliisi ohjaa liikennettä ja runsas savu ja sammutustyöt aiheuttavat häiriöitä liikenteelle.

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo STT:lle, että Pansiontie 4:ssä palaa teollisuuskiinteistö.

– Se palaa runsaalla savunmuodostuksella, hän sanoo.

Henkilövahingoista ei ole tällä hetkellä tietoa. Myöskään palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Tikalla ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, onko ihmisiä evakuoitu palon takia.

Hän muistuttaa, että palopaikalle ei pidä tulla katselemaan paloa.

– Palopaikka on aina vaarallinen myrkyllisten savujen ja kaasujen takia. Se on ilman muuta alue, jota tulee välttää, Tikka sanoo.

Poliisin mukaan hätäkeskukseen tulee ilmoituksia siitä, että yleisöä kertyy vaarallisen lähelle palopaikkaa.

Palon takia poliisi on sulkenut liikenteeltä Pansiontien, Juhana Herttuan Puistokadun ja Nosturinkadun.

– Ylimääräiset paikalle ajaneet autoilijat, poistukaa paikalta. Palo on edelleen vaarassa levitä, poliisi kirjoittaa Twitterissä.

https://twitter.com/L_S_poliisi

Viivi Salminen

STT

Kuvat: