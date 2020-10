Tutkimus: Koronavirustartunnan voi saada toistamiseen ja oireet voivat olla voimakkaampia

Koronatartunnan voi saada toistamiseen ja oireet voivat olla voimakkaampia toisella kertaa, selviää tiedelehti Lancetissa tiistaina julkaistusta tutkimuksesta. Tulokset antavat ymmärtää, ettei aiempi koronatartunta välttämättä anna immuniteettia virukselle.

Tutkimus seuraa Yhdysvaltain ensimmäisen varmistetun uudelleentartunnan saaneen miehen tapausta. Mies sai kaksi erillistä koronavirustartuntaa 48 päivän sisällä, ja tartunnoista jälkimmäinen oli ensimmäistä rajumpi.

Tutkimuksessa huomioidaan myös neljä vahvistettua tapausta, joissa sama potilas sai tartunnan kahdesti. Tapaukset ovat tulleet ilmi Belgiassa, Hollannissa, Hongkongissa ja Ecuadorissa.

Tutkijat painottavat, että immuniteetin keston selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia, samoin se, miksi toinen tartunta voi olla edellistä vakavampi. He arvioivat, että tutkimuksessa käsitelty yhdysvaltalaispotilas on saattanut toisella tartuntakerralla altistua erittäin suurelle määrälle virusta, tai toisella kertaa virustyyppi on voinut olla tartuttavampi.

Tutkijat huomauttavat, että uudelleen sairastuminen on tämän hetken tietojen valossa harvinaista. Vaikka tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu kymmeniä miljoonia, useammin kuin kerran sairastuneita on tiedossa hyvin vähän. Monissa tapauksissa tartunta on kuitenkin oireeton, joten voi olla mahdotonta tietää, onko kyseessä potilaan ensimmäinen vai toinen tartunta.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30764-7/fulltext

STT

