Tutkimusjäänmurtaja Polarstern matkasi Arktiksella yli vuoden – ”Todistimme sitä, kuinka Pohjoinen jäämeri on kuolemassa”

Pohjoisnavan ympäristöä tutkinut jäänmurtaja Polarstern on palannut Saksaan oltuaan merillä 389 päivää, laivan omistava Alfred Wegener -tutkimusinstituutti kertoo. Tutkimuksen tekemiseksi laiva muun muassa ajettiin kiinni jäihin, joiden mukana se ajelehti ympäri Arktista.

Tutkijoiden havainnot olivat hälyttäviä.

– Todistimme sitä, kuinka Pohjoinen jäämeri on kuolemassa. Näimme sen ikkunoistamme ulos katsomalla tai kävelemällä huteralla jäällä, kertoo tehtävää johtanut Markus Rex.

Hänen mukaansa Arktis on ilmastonmuutoksen keskiössä ja ilmaston kuumenemisen vaikutus näkyi selvästi merijään vähäisyydessä. Hän kertoo Polarsternin pystyneen kulkemaan laajoilla avoveden alueilla, jotka välillä ulottuivat horisonttiin asti.

– Pohjoisnavalta löysimme pahasti heikentynyttä, sulanutta, ohutta ja haurasta jäätä, Rex sanoo.

Hän varoittaa, että jos Pohjoisnavan lämpeneminen jatkuu, muutamien vuosikymmenten päästä Arktiksen alue sulaa kokonaan kesäisin. Yhdysvaltojen ottamat satelliittikuvat antavat tukea uhkakuvalle: tänä kesänä Arktiksen merijäätä oli toiseksi vähiten koko mittaushistorian aikana. Merijäätä oli vähemmän vain kesällä 2012.

Ilmakehästä, merestä, merijäästä ja ekosysteemeistä tietoa keränneeseen MOSAiC-tutkimushankkeeseen osallistui useita satoja tieteentekijöitä 20 eri maasta. Mukana oli myös useita suomalaisia. Polarsternin tutkimusmatka maksoi noin 140 miljoonaa euroa.

Datan analysoinnissa tekemistä vuosiksi

Tutkimustyön tekemiseksi jäihin jääneen laivan ympärille perustettiin merijäälle neljä tarkkailuasemaa. Tutkijat myös keräsivät vesinäytteitä jään alta kaamoksen aikana tutkiakseen kasviplanktonia ja bakteereita ja ymmärtääkseen äärimmäisten olojen ekosysteemien toimintaa.

Tutkimusdataa kertyi 150 teratavun verran ja jäänäytteitäkin yli tuhat kappaletta. Tutkimusryhmä mittasi yli sataa parametria jatkuvasti vuoden aikana. Rexin mukaan työ toivottavasti johtaa läpimurtoon Arktiksen ja ilmastojärjestelmän ymmärtämisessä.

– Matka tulee tietysti tuottamaan tuloksia useilla eri tasoilla, Rex sanoo.

Datan analysointi voi kestää parikin vuotta. Tavoitteena on kehittää ennustinmalleja siihen, millaisia lämpöaallot, rankkasateet tai myrskyt voivat olla 20, 50 tai 100 vuoden päästä.

STT

Kuvat: