Tyler Cheese on sitä mitä Vilpas kaipaa, vakuuttaa kesäkoriskamu Jeremiah Wood

Vilpas hankki potkut saaneen Jahaad Proctorin tilalle otsikkonikkarien päiväunen Tyler Cheesen.

Cheese saapuu Saloon Italian pääsarjasta Serie A:sta. Cheese edusti alkukauden kahvikoneista tutun De’Longhin nimisponsoroimaa Trevison liigajoukkuetta, mutta saapasmaa oli liian armoton ammattilaisuransa aloittaneelle 23-vuotiaalle takamiehelle.

Cheese pelasi Trevisossa vain kolmessa liigaottelussa 11 minuutin ja neljän pisteen keskiarvoilla. Treviso hankki Cheesen tilalle Puolan maajoukkueessa EM- ja MM-kisoissa pelanneen Michal Sokolowskin.

Cheesen viikot Trevisossa olivat värikkäät.

Maailman vanhimman yhä ilmestyvän urheilulehden La Gazzetta dello Sportin toimittaja Mario Canfora huhuili syyskuussa, että Treviso olisi antamassa Cheeselle potkut kurinpidollisista syistä. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, sillä Cheese jatkoi joukkueessa kuukauden päivät.

Pari viikkoa sitten Cheese hämmensi tilannetta itse päivittämällä Instagram-tililleen tarinan, jossa oli teksti ”Free me” eli ”vapauta minut”. Pian päivityksen jälkeen Cheese oli vapaa lähtemään – liittyi Instagram-päivitys sitten mihinkään tai ei.

Kaikesta huolimatta Cheesen potentiaalista kertoo paljon jo se, että Trevison kaltainen 1990- ja 2000-luvun entinen eurojätti tekee sopimuksen suoraan yliopistosta tulevan amerikkalaisen kanssa.

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen kertoi seuran tiedotteessa, että Vilpas oli kiinnostunut Cheesesta jo kesällä. Mutta kun Treviso tuli mukaan keskusteluihin, oli Vilppaan aika poistua keskustelusta.

Cheese pelasi yliopistouransa kaksi viimeistä kautta Ohion Akronissa, joka on muulle maailmalle tuttu LeBron Jamesista ja salolaisille tuttu Jeremiah Woodista.

– Tunnen hänet, sillä pelasimme kaksi vuotta sitten kesäkorista Akronissa samassa jengissä. Tyler osaa pelata! Mielestäni meiltä on puuttunut joukkueesta kaveri, joka painaa mielellään rimalle asti ja tässä on sellainen, Wood vakuutti.

Akron on rankattu 353 parhaan yliopiston joukossa sijalle 73 eli puhutaan selvästi keskimääräistä laadukkaammasta yliopistojoukkueesta.

Viimeisen yliopistokautensa Cheese pelasi 15,7 pisteen, 4,9 levypallon ja 3,4 syötön keskiarvoilla. Tehokkaaseen kauteen mahtui myös yksi kupru, kun Cheese töytäisi erotuomaria ottelussa Bowling Greenia vastaan. Cheese palkittiin tempusta yhden ottelun pelikiellolla.

Cheeseä kuvaillaan niin sanotuksi ”combo-guardiksi” eli takamieheksi, joka pystyy pelaamaan kumpaankin paikkaa takakentällä. Vilppaassa ei ole tarvetta pelintekijälle, joten Cheese pelannee lähinnä kakkos- ja kolmospaikkoja.

Sokerilla kuorutettujen YouTube-nauhojen perusteella vasenkätisen Cheesen heitto lähtee nopeasti niin suoraan syötöstä kuin kuljetuksesta tai step-backistä. Cheese ei kuitenkaan ole ollut tilastojen mukaan kaksinen kaukoheittäjä (kolmosprosentti 30–35). Kuten Wood kertoi, heiton sijaan Cheese ajaa mieluummin kohti korirengasta.

Se lienee selvää, että Vilppaassa pallo tullaan pelaamaan Cheesen käteen neljännesten viimeisissä pallonhallinnoissa. Kunhan Teemu Rannikko toipuu pelikuntoon, on Cheeselle tarjolla korille ajon vaihtoehdoksi myös tyhjänä ammottavaa kolmoskaarta.

Myöhään maanantai-iltana Saloon saapuneella Cheesella on negatiivinen koronatestitulos perjantailta. Mikäli Cheese antaa toisen negatiivisen testituloksen 72 tunnin sisällä Suomeen saapuessaan, hän vapautuu nykykäytännön mukaan välittömästi omaehtoisesta karanteenista.

Cheese menee torstaina Salossa koronatestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen, hän vapautuu karanteenista ja saattaa debytoida Vilppaan paidassa jo lauantaina Uudessakaupungissa.

Missään nimessä Cheese ei siis pelaa keskiviikkona Katajaa vastaan Salohallissa.

– Iso asia on, että hän on ollut alkukauden kivikovassa seurassa pelaamassa ja treenaamassa, joten hän on varmasti saman tien pelikunnossa, Toiviainen muistutti.