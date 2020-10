Tyler Cheese on valmiudessa Vilpas-debyyttiinsä

Salon Vilppaan uusi pelaaja Tyler Cheese on valmiudessa tekemään debyyttinsä miesten Korisliigassa. Torstaina tehdyn koronavirustestin tulos näytti negatiivista, ja pelilupa oli ollut kunnossa jo aiemmin.

Näin perjantain joukkueharjoituksiin osallistunut Cheese pelaa todennäköisesti lauantaina Uudessakaupungissa. Mikäli matkaan tulisi joku mutka, olisi pelaavassa kokoonpanossa Saiquan Jamison.

Pyhäinpäivän vastustaja Korihait on ankkuroitumassa odotetusti liigajumboksi. Joukkue on pelannut neljässä tappio-ottelussaan suhteellisen tasaisesti ensimmäiset puoliajat: vastustajat ovat voittaneet avauspuoliskon keskimäärin kuuden pisteen erolla.

Sen sijaan pitkän tauon jälkeinen aika on ollut Korihaille erittäin hankalaa. Takkiin on tullut jälkimmäisillä 20-minuuttisilla lähes 20 pisteen verran per ottelu.