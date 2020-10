Työryhmä haluaa kasvattaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta – jakeluvelvoitelaki tulisi ulottaa myös biokaasuun ja synteettisiin polttoaineisiin

Uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvattamiseksi keskeisin keino on jakeluvelvoitelaki ja sen laajentaminen jatkossa myös biokaasuun ja synteettisiin polttoaineisiin, katsoo liikenteen päästöjen vähentämistä pohtinut työryhmä.

– Työryhmä on katsonut, että biokaasun liikennekäyttöä tulee ylipäätään merkittävästi lisätä ja erityisesti raskaassa liikenteessä, sanoi yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä työryhmän julkistaessa suosituksensa tiistaina.

Jotta kaasua voitaisiin yhä enemmän käyttää raskaassa liikenteessä, olisi työryhmän mielestä tärkeää harkita myös erilaisten hankintatukien käyttöönottoa.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Vertailutasona on vuosi 2005.

Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen päästöistä

Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia.

– Tieliikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on 54, paketti- ja kuorma-autojen osuus 41 ja linja-autojen noin 5 prosenttia, Antikainen sanoi.

Merenkulun päästöt Suomen päästöistä on noin neljä prosenttia ja kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi prosenttia. Lentoliikenne on osa EU:n päästökauppaa. Raideliikenne muodostaa alle prosentin liikenteen päästöistä.

Sähköautot tieliikenteen valtavirtaa

Tieliikenteen valtavirtaa on sähköautokehitys, ja siellä tulisi työryhmän mielestä asettaa yhä kunnianhimoisempia tavoitteita. Päämääränä tulisi olla se, että vuonna 2030 Suomessa olisi 700 000 sähköautoa, joista valtaosan pitäisi olla täyssähköautoja.

Työryhmän mukaan keskeisiä keinoja autokannan uudistamiseksi ovat esimerkiksi nykyistä voimakkaampi hiilen hinnoittelu liikenteessä, mahdolliset muutokset verotuksessa sekä muut taloudelliset ohjauskeinot, kuten romutuspalkkiot ja hankintatuet.

– On myös hyvin tärkeätä, että Suomeen saataisiin synnytettyä käytettyjen autojen jälkimarkkinat, niin että myös pienempituloisilla olisi mahdollisuus hankkia vähän kalliimpia sähköautoja, vaikkakin sähköautojen hinnat ovat jatkuvalla lasku-uralla, Antikainen sanoi.

Päästökauppajärjestelmä vai polttoaineveron korotukset

Työryhmän mielestä henkilöautojen ajoneuvokilometrit eivät enää tämän vuoden jälkeen saisi kasvaa verrattuna vuoden 2019 tasoon. Lisäksi toiveissa on, että kestävien liikenne- ja liikkumismuotojen osuus kasvaisi merkittävästi. Myös tavaraliikennettä tulisi siirtää teiltä raiteille ja vesille.

Työryhmä muistuttaa myös, että julkisen liikenteen toimintaedellytyksistä on huolehdittava myös poikkeusaikoina, sillä korona on aiheuttanut joukkoliikenteelle ja muulle julkiselle liikenteelle matkustajakadon ja rahoituskriisin.

Työryhmä mielestä on myös tärkeää selvittää tieliikenteen päästökauppajärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksia.

– Mutta myös sen suhdetta mahdolliseen EU-tason tieliikenteen päästökauppaan. Päästökauppajärjestelmän sijaan on myös mahdollista ottaa käyttöön vastaavansuuruisia polttoaineveron korotuksia.

Jos hiilen hintaan tehdään muutoksia, on työryhmän mukaan tärkeää selvittää sen vaikutukset kansalaisille ja yrityksille.

– On hyvin tärkeää ottaa käyttöön kompensaatiokeinoja, jotta sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Tavoitteena uusiutuvat polttoaineet

Raideliikenteessä fossiilista dieseliä tulisi työryhmän mielestä korvata uusiutuvilla ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla aina silloin, kun sähkön käyttö ei ole mahdollista.

Lentoliikenteessä päästökehitys on ollut nousujohteinen, ja Antikaisen mukaan on oletettavissa, että päästökehitys jatkuu voimakkaana.

– Toki pandemia on tehnyt tähän nyt suuren vähenemän viime vuoden lopun ja tämän vuoden aikana.

Työryhmän mielestä yksi keskeisimpiä keinoja lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi on uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoite.

Myös meriliikenteessä tarvitaan kehitystä yhä vähäpäästöisempiin ja lopulta päästöttömiin voimanlähteisiin. Tämä tarkoittaisi lisääntyvää vedyn ja biopolttoaineiden käyttöä ja toisaalta satamissa maasähkön käyttöä.

– Sisävesiliikenteen osalta Saimaan kanavan kehittäminen on keskeinen toimi, Antikainen lisäsi.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

