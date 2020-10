Työryhmä kertoo suosituksensa liikenteen päästöjen vähentämisestä

Liikenteen päästöjen vähentämisestä saadaan lisätietoa, kun asiaa pohtinut työryhmä kertoo suosituksensa iltapäivällä.

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2005 taso.

Työryhmä on keskittynyt erityisesti tieliikenteeseen, jonka osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia.

Hallituksen odotetaan linjaavan päästövähennysten keinovalikoimasta lähikuukausina.

Asiantuntijat VTT:stä, Aalto-yliopistosta ja Liikenne- ja viestintävirastosta nostivat aiemmin tässä kuussa polttoaineiden hinnan korotukset merkittäväksi keinoksi vähentää tieliikenteen päästöjä. Tämä voisi tapahtua joko verotusta kiristämällä tai päästökaupalla.

Ainakin polttoaineverojen korottaminen enää tällä hallituskaudella näyttää epätodennäköiseltä. Niin keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kuin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkakin (sd.) ovat olleet sitä vastaan.

Aalto-yliopiston jo vuosi sitten ehdottamassa päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelijat ostaisivat valtiolta hiilisisältöön sidottuja myyntilupia jokaista myytävää polttoainelitraa kohti. Saksassa vastaava kansallinen järjestelmä ollaan jo ottamassa käyttöön.

Autoilun kallistumisen kompensaatiota pohditaan

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) nosti STT:n haastattelussa viime viikolla esiin myös polttoaineen sitomisen kuluttajahintaindeksiin. Monien muiden asioiden tavoin polttoaineenkin hinnan sitomista yleiseen hintakehitykseen voitaisiin hänen mielestään harkita. Näin vältyttäisiin kuohuttavalta keskustelulta, joka korotuksiin aina liittyy.

Samaan aikaan hän kantaa huolta vähävaraisista ja syrjäseuduilla asuvista. Hallitus hänen mukaansa harkitsee, miten autoilun kohoavia kustannuksia voitaisiin kompensoida.

– Ymmärrän hyvin, että autoa tarvitaan monissa paikoin, joissa muita vaihtoehtoja ei ole. Sen takia täytyy varmistaa, että autoilun hinta ei siellä karkaa liian kalliiksi, vaan tarjolla on vähäpäästöisiä autoja kohtuuhinnalla, Mikkonen sanoi.

Susanna Jääskeläinen, Anniina Luotonen

STT

