Työttömyys kasvoi syyskuussa selvästi vuodentakaisesta, kertoo Tilastokeskus

Työttömyys kasvoi syyskuussa selvästi vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Suomessa oli syyskuussa 47 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä työttömiä oli 208 000.

Työttömyysasteen trendiluku nousi 8,4 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 6,7 prosenttia. Trendiluvusta on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu.

Työllisiä oli syyskuussa 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli puolestaan 71,4 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 72,6 prosenttia. Luku kääntyi laskuun alkuvuonna ylitettyään tammikuussa hetkellisesti 73 prosentin rajan.

Suuri muutos johtuu osittain siitä, että Tilastokeskus kertoo päivittäneensä lukujaan. Trendin jyrkkä pudotus selittyy sillä, että keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tuoreimman laskennan yhteydessä tulkittu tasomuutokseksi, koska työllisyys ei ole palautunut puolessa vuodessa.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen kuvaili muutosta kirjoittamalla Twitterissä, että ”Tilastokeskus päivitti työllisyysasteensa kuvaamaan paremmin tapahtunutta”.

Myös monet muut ekonomistit kommentoivat rajua tilastomuutosta tuoreeltaan. He myös huomioivat, että työllisten määrä on parantunut kevääseen verrattuna.

– Työttömyysasteen trendi loikkasi syyskuussa 8,4 prosenttiin, missä se onkin ollut jo toukokuusta. Työllisyys koheni hiukan syyskuussakin, mutta työmarkkinoiden elpyminen uhkaa hyytyä hetkellisesti syksyllä toisen korona-aallon iskettyä, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäkikommentoi.

https://twitter.com/Reiskanen/status/1318420458103099392

https://twitter.com/Pasi_Kuoppamaki/status/1318419090898407424

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: