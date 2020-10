Uimarien kuuden viikon ihmiskoe opettaa Tokion tavoille

Rintauinnin suomalaiset kärkinimet Ida Hulkko ja Jenna Laukkanen tekevät lähiviikkoina matkan päänsä sisään. Kaksikko lähti sunnuntaina vapaaehtoisesti kuuden viikon eristykseen Unkarin Budapestiin, jossa kilpaillaan loka-marraskuussa lajin huippujen ideoimassa International Swimming League -kilpailusarjassa (ISL).

Laukkanen oli sarjassa mukana jo viime vuonna, mutta kesällä 100 metrin rintauinnissa Tokion olympiarajan rikkonut Hulkko on ensikertalainen.

– Tästä tulee henkisen puolen haaste. Itselleni tästä tulee kasvun paikka, jossa opettelen sietämään itseäni ja ajatuksiani, itseään sosiaaliseksi höpöttäjäksi kuvaava Hulkko ennakoi STT:n haastattelussa.

Viime vuonna ISL-uimarit nauttivat yhdessäolosta kisoissa ja niiden ulkopuolella. Nyt koronaviruspandemia tuo hankaluutensa maailman huippu-uimarien kokoontuessa yhteen. Hulkko ja Laukkanen kisaavat Iron-joukkueessa, joka aloittaa kilpailemisen sunnuntaina. Lokakuussa joukkueella on kaksi kaksipäiväistä kisarupeamaa, marraskuussa samoin.

Ennen lähtöä Unkariin Hulkko ja Laukkanen kävivät kahdesti koronatestissä, ja Unkarissa testi uusitaan viiden päivän välein.

Hotellit eristyksissä saarella

Uimarit asuvat kahdessa hotellissa Tonavan Margitinsaarella. Saarella saa ulkoilla, mutta muuten uimarit ovat eristyksissä.

– Yli kahden hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä. Asumme yhden hengen huoneissa ja syömme omissa pöydissämme. Oman huoneen ulkopuolella maskia täytyy pitää, jos ei syö, juo tai urheile, tamperelainen Hulkko kertoi.

Hulkon mukaan sääntöjä valvotaan tarkasti. Joukkueet saavat helposti pistevähennyksiä sääntörikkomuksista, jos vaikka kasvomaski unohtuu tai ulkoiluaika ylittyy.

– Kaikki kisoihin tulevat uimarit ovat ammattilaisia. Kaikilla on kova halu saada uitua liiga loppuun, Laukkanen painotti sääntöjen noudattamista.

Sotkamolainen Laukkanen kisasi vuosi sitten ISL:n alkukilpailuissa Dallasin liepeillä Texasissa, Budapestissa ja Lontoossa. Nyt kaikki alkukilpailut ja 19. marraskuuta uitava välierä ovat Budapestissa koronakuplassa. Finaalin joulukuinen kisapaikka ratkeaa myöhemmin.

– Kun alkoi tulla viestejä, että ISL sittenkin onnistuu, olin täpinöissäni. Pääsee sittenkin kilpailemaan maailman huippuja vastaan. Keväällä näytti, ettei tähän vuoteen saada kansainvälisiä kisoja, Laukkanen mietti.

Hän uskoo viihtyvänsä itsekseen viikkotolkulla, vaikka kuuden viikon reissu on hänen uransa pisin.

– Tietyllä tavalla tämä on unelmien täyttymys. On kiva, että saa olla rauhassa ja toteuttaa omaa tekemistään, Laukkanen arvioi.

Hulkko uskoo, että Budapestin kokemuksista on hyötyä ensi kesän olympialaisissa. Uimarit leireilevät ennen olympialaisia Japanissa, ja oletettavasti koronaprotokolla on silloinkin tiukka.

– Tokiossakin mennään varmaan karanteenikupla-hommalla, Hulkko ennakoi.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: