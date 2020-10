Näinä aikoina voi pitää suurmenestyksenä sitä, että urheilukilpailuun tulee aiempien vuosien kaltainen määrä osallistujia. Tämä toteutuu Salon Uimarien viikonloppuna järjestämissä ikäkausimestaruuskilpailujen karsinnoissa.

Kilpailijamäärä ja sitä kautta suoritusten kokonaisluku on samaa luokkaa kuin kaksi vuotta sitten Salon vastaavassa tapahtumassa. Viime syksynä Raisiossa numerot olivat pääosin hieman suurempia, mutta tältä osin koronavirustilanteen voi todeta heijastuneen ilahduttavan vähän, jos lainkaan.

– Käytännössä määrät ovat normaalin vuosivaihtelun sisällä. Näissä ei ainakaan minun silmin näy koronan vaikutus, toteaa kilpailujen sihteeri Sari Villanen.

Asiaan auttaa suurkilpailun status.

– Aika monessa seurassa on tehty päätös siitä, ettei ole lähdetty muualle kisaamaan. Nämä IKM:t ovat syyskauden pääkilpailut, ja siksi Saloonkin tullaan suurilla joukoilla, Villanen mainitsee.

Merkitystä on myös sillä, että kyseessä ovat alueelliset kilpailut. Paikalle tullaan siis Varsinais-Suomesta, ei erilaisten koronatilanteiden vaikutusalueilta.

Täten Salon Uimarit ei kärsi osallistujamaksujen osalta myöskään taloudellisista menetyksistä.

Vallitsevat olosuhteet eivät kuitenkaan voi olla näkymättä viikonloppuna. Vaikutukset ovat moninaiset. Jossain määrin myös rahalliset, sillä suhteellisen merkittävä tulonlähde eli kahvio ei ole käytössä.

Kulupuolta kasvattavat esimerkiksi kasvomaskit ja käsidesit. Kun yleisöä ei halliin oteta, tarvitaan myös kamera livekuvan välittämiseksi nettistriimin kautta.

Ennen kaikkea työmäärä kasvaa hurjasti tavanomaisesta. Kun kilpailijamäärä on jokseenkin entisen kaltainen, tarvitaan toimitsijoitakin saman verran jo pelkästään varsinaisen kilpailutoiminnan pyörittämiseen. Puhumattakaan kaikesta ylimääräisestä.

– Töitä ei pidä tehdä enemmän, vaan valtavasti enemmän. Töitä on tehty kuukausitolkulla, ja viimeiset viikot päivittäin omien ansiotöiden ohessa. On pidetty monia palavereja Uimaliiton kanssa ja haettu hyväksyntää suunnitelmille. On tehty koronan takia monelle asialle yksi vaihtoehto ja vaihtoehto sille vaihtoehdolle.

– Siivousta on tehostettava, kertakäyttömaskit pitää heittää käytön jälkeen pois ja niin edelleen. Pienistä puroista kasvaa iso rahallinen virta, Villanen luettelee.

Uimahalli on suljettuna kilpailujen ajan eli perjantaista kello 16 alkaen sunnuntaihin asti. Poikkeusjärjestelyjä ovat muiden muassa saunojen pitäminen poissa käytöstä sekä se, että pukuhuonetiloissa on varattu tilat erikseen jokaiselle uimaseuralle. Samoin tehdään lepo-, verryttely- ja ruokailutilojen suhteen.

Maskin tai visiirin käyttö on pakollinen kaikille valmentajille, huoltajille ja toimitsijoille.

Flunssaa ja vammaa

Salon Uimarien joukkue kotikisoihin voisi olla hieman nyt nähtävää suurempi. Loukkaantumiset ja sairastelut verottavat tuloksentekoa lähtökohtaisesti hieman.

Turun joulukuisiin IKM-finaaleihin karsitaan jokaisella matkalla Suomen 16 parasta kunkin ikäluokan nuorta.

– Jos olisit viikko sitten kysynyt, niin joukkue olisi näyttänyt hyvinkin iskukykyiseltä. Nyt on ollut joillakin paikoin vähän flunssaa, mutta enimmäkseen valmistautuminen on kuitenkin mennyt hyvin. He, jotka paikalle pääsevät, ovat kyllä hyvässä kunnossa, kertoo Salon Uimareissa myös valmennuksesta osaltaan vastaava Sari Villanen.

Seura otti aikalisän uuden valmennuspäällikön pestaamiseen. Tehtävää useamman vuoden hoitanut Wiljam Leinonen vaihtoi työpaikkaa kotikulmilleen Hyvinkäälle.

– Haussa ei tullut vastaan sellaisia ehdokkaita, jotka olisivat sopineet meidän tarpeisiimme. Tällä hetkellä haku ei ole aktiivisesti päällä, vaan pyöritämme toimintaa tämänhetkisellä kokoonpanolla. Myös koronatilanne tekee vähän varovaisuutta uusiin rekrytointeihin, Villanen selvittää.

IKM-KARSINNAT SALOSSA

Tunnusluvut

Uimareita 310 (viime vuonna Raisiossa 337)

Yksilöstartteja 1 944 (viime vuonna 1 917)

Viestistartteja 42 (viime vuonna 53)

Villanen heittäytyi haastatteluunkin

Sari Villanen sai Salon Uimareilta Seurasydän-tunnustuksen. Hän on ollut seuran toiminnassa mukana monessa: kurssitoiminnan ohjaamisesta johtokunnan jäsenyyteen. Hän valmentaa edelleen kaikenikäisiä harrastajia. Kaikkiaan toimintavuosia SalU:ssa on jo yli kymmenen.

– Iloinen, rento ja energinen olemus sekä hauskat jutut, kuuluu yksi lukuisista Uimarien luettelemista Villasen vahvuuksista.

Muita luonnehdintoja ovat esimerkiksi ”kävelevä tuomarikirja”, auttamisvalmius ja -halu sekä kyky ohjata kaikenikäisiä uimareita.

Mainittakoon vielä yksi: heittäytyy tilanteeseen kuin tilanteeseen ja selviytyy mistä vain. Tämä on sinällään ulkopuolisena urheilutoimittajana helppoa allekirjoittaa: Villanen hoitaa myös pyytämättä ja yllättäen tulevat sanomalehtihaastattelut korkealla laadulla.