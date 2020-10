Ulkomaiden arveluttavat olot panivat suomalaisseurat miettimään matkailuintoaan – jääkiekon Mestis-sarjaan maskipakko

VaLePa vetäytyy lentopallon miesten CEV-cupista, LP Viesti naisten Mestarien liigasta ja LP-Vampula sekä Kuusamo naisten CEV-cupista koronavirustilanteen vuoksi. VaLePa osallistui tällä kaudella jo Mestarien liigan turnaukseen, mutta ei selvinnyt jatkoon.

Kotimaan kenttiä hallinnut joukkue ei halua jatkaa pelejään CEV-cupissa, mihin sillä olisi ollut oikeus osallistua Mestarien liigasta putoamisen jälkeen.

Seurat paaluttavat keskittyvänsä kotimaan pääsarjojen läpiviemiseen. Viime päivinä kotimaisissa palloilusarjoissa on pitänyt siirtää useita otteluita koronavirustapausten ja -altistumisten vuoksi.

– Koronatartunnat ovat Euroopassa lisääntyneet ja olemme päättäneet keskittyä jatkossa Mestaruusliigaan. Nyt on tärkeätä, että kotimainen huippulentopallosarja pystytään saattamaan kunnialla päätökseen. VaLePa, kuten kaikki mestaruusliigaseurat, on valmis tekemään parhaansa, että korona saadaan pidettyä aisoissa mahdollisimman hyvin, VaLePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie sanoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

CEV-cup on Euroopan toiseksi korkeimman tason seurajoukkuekilpailu, mikä olisi tarjonnut kovia otteluja VaLePan lisäksi naisten joukkueille LP-Vampula ja Kuusamo.

– Seura on venyttänyt päätöstään niin pitkään kuin se on ollut mahdollista ja seurannut tilanteen kehittymistä. Nykytilanne on Euroopassa sellainen, että sarjaan ei voida ilman riskejä osallistua, joten tuo ikävä päätös oli nyt tehtävä, LP-Vampulan hallitus muotoili.

LP Viesti olisi kokeillut kynsiään kovimmassa näyteikkunassa naisten Mestarien liigassa, mutta teki lopulta yksimielisen päätöksen vetäytymisestä. Aloite tuli tiedotteen mukaan seuran urheilutoimenjohdolta.

Maskipakko koskee maalivahtien lisäksi Mestiksessä nyt myös yleisöä

Jääkiekon toiseksi korkein sarjataso Mestis kertoi perjantaina ottavansa välittömästi käyttöön maskipakon. Sarjan tavoitteena on se, että pelikautta pystytään jatkamaan turvallisesti.

– On ollut hienoa huomata, että Mestis-peleissä on nähty paljon kasvomaskeja oma-aloitteisesti käyttäviä katsojia, mutta haluamme edistää ottelutapahtumien turvallisuutta entisestään. Täten jatkossa jokaiselta katsojalta edellytetään kasvomaskin käyttöä Mestis-otteluissa, operatiivinen johtaja Olli Aro kertoi sarjan verkkosivuilla.

Useat suomalaiset palloilusarjat ovat viime päivinä kertoneet ottelusiirroista, jotka ovat johtuneet koronavirustartunnoista tai -altistumisista.

