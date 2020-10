Ulkoministeri varoittaa: Ranskalaisten turvallisuus vaarassa ympäri maailman – Ranskassa pidätettiin 47-vuotias, jolla uskotaan olevan yhteyksiä Nizzan eiliseen iskuun

Ranskalaisten turvallisuus on vaarantunut kaikkialla ympäri maailman, sanoi ulkoministeri Jean-Yves Le Drian perjantaina. Ranska on varoittanut kansalaisiaan eilen Nizzassa tapahtuneen veitsi-iskun jälkimainingeissa.

Le Drianin mukaan ulkomailla asuville Ranskan kansalaisille on lähetetty torstai-iltana korkeimman asteen varoitus iskujen vaarasta. Ministerin mukaan riski iskuihin on kaikkialla.

Kolme ihmistä sai torstaina surmansa ja useita haavoittui veitsi-iskussa nizzalaisessa kirkossa. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan kyseessä oli islamistinen terroriteko.

Macron on kutsunut tänään ministereitä kriisitapaamiseen. Ranska nosti eilen terrorismin uhkatasoaan korkeimmalle tasolle. Kirkkojen ja muiden paikkojen valvontaa on jo tehostettu lähestyvän pyhäinpäivän alla.

Uusi pidätys Nizzan iskuun liittyen

Ranskassa 47-vuotias mies on pidätetty kuulustelua varten liittyen Nizzan eiliseen veitsi-iskuun, kertoo tutkintaa lähellä oleva lähde. Myöhään eilisiltana pidätetyn miehen uskotaan olleen yhteydessä epäiltyyn hyökkääjään.

Tunisialaistaustainen hyökkääjä haavoittui pidätyksen yhteydessä ja on sairaalahoidossa. Hän oli saapunut Eurooppaan vasta kuukausi sitten, eikä Ranskan sisäministeriön mukaan ollut millään tarkkailulistalla.

Terrorismista vastaavan syyttäjän Jean-Francois Ricardin mukaan miehellä oli mukanaan hyökkäyksen aikana kopio Koraanista, kaksi puhelinta ja kolme veistä. Hänen kerrottiin toistaneen toistuvasti lausetta ”Allahu Akbar” iskun aikana ja vielä silloinkin, kun häntä kuljetettiin sairaalaan.

Hän viilsi kurkun auki 60-vuotiaalta naiselta ja 55-vuotiaalta kirkossa työskennelleeltä mieheltä. Lisäksi hän puukotti brasilialaistaustaista naista. Nainen onnistui pakenemaan tekopaikalta, mutta menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin.

– Uhrit joutuivat uhriksi vain siitä syystä, että he olivat kirkossa tapahtuman aikaan, Ricard sanoi lehdistötilaisuudessa myöhään torstaina.

Tunnelma jo valmiiksi kireä edellisen iskun vuoksi

Muutama viikko sitten historianopettaja Samuel Paty joutui radikalisoituneen miehen surmaamaksi.

Opettaja surmattiin raa’asti Pariisin lähistöllä katkaisemalla hänen kaulansa. Teota epäillään 18-vuotiasta radikalisoitunutta tshetsheenimiestä, joka kuoli poliisin luoteihin.

Paty surmattiin sen jälkeen, kun hän oli näyttänyt oppilaille pilapiirroksia profeetta Muhammadista käsitellessään sananvapautta.

Tuhannet protestoivat Ranskan presidenttiä vastaan Bangladeshissa

Bangladeshissa tuhannet mielenosoittajat ovat osoittaneet mieltään Macronia vastaan.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa rangaistusta Macronille ja ranskalaisten tuotteiden boikottia ympäri maata. Yhdessä protesteista Macronin kuva sytytettiin myös tuleen.

Taustalla ovat Macronin islam-kommentit, jossa hän on muun muassa puolustanut oikeutta julkaista pilakuvia profeetta Muhammadista.

Tämä on aiheuttanut kritiikkiä Macronia ja Ranskaa kohtaan monissa muslimimaissa.

STT

