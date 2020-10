Uniikit korut paistuivat uunissa Kuusjoella – syysloman ajankulua löytyi korutyöpajasta

Höyrypilvi vain pölähtää ilmoille, kun uuninluukku avataan ja kuuma pelti vedetään uunista. Leivinpaperin päällä ei kuitenkaan ole tällä kertaa piparkakkuja, vaan koruja.

Sofia Smith, 10, ja Minttu Martti, 8, kurkkivat pellille uteliaina, sillä he ovat tehneet ensimmäistä kertaa koruja Fimo leather effect -massasta, jota pitää kuumentaa 130-asteisessa uunissa puoli tuntia. Hyvältä näyttävät niin Mintun tekemät M-kirjainkorut kuin Sofian sulkakorut.

– Olen käyttänyt joskus vähän samantapaista massaa, mutta en koskaan tätä, he kertovat.

Sofia ja Minttu pääsivät tutustumaan uuteen korumateriaaliin keskiviikkona Salon nuorisopalveluiden järjestämässä korutyöpajassa.

– Tätä massaa voi kaulita, ja siihen voi tehdä kuvioita esimerkiksi leimasimilla. Kuumennuksen jälkeen siitä tulee nahan näköistä, kertoo nuoriso-ohjaaja Tanja Kuusela.

– Massasta tehtyjä kuvioita voi koristella ennen kuumennusta vaikka luomiväreillä. Vanhat luomivärit tulevat käyttöön, vinkkaa nuorisotilan valvoja Mari Pöllänen.

Salon nuorisopalvelut järjestää kuluvan syyslomaviikon aikana monenlaisia työpajoja nuorille. Nuorten keskus Steissillä on työpajoja animaation tekemisestä tennareiden tuunaamiseen. Lisäksi kolmessa maaseudun nuorisotilassa järjestetään korutyöpaja.

Korutyöpajassa voi tehdä itselleen uniikkeja, omannäköisiä koruja. Maanantaina paja pidettiin Märynummella, keskiviikkona Kuusjoella ja torstaina vuorossa on Inkereen nuorisotila. Kaikkiin korupajoihin on riittänyt muutamia ilmoittautuneita.

– Suunnittelimme nämä pajat sellaisiin nuorisotiloihin, joissa käy innokkaita askartelijoita, Kuusela kertoo.

Mari Pöllänen toteaa, että poikkeuksellisen vuoden vaikutukset näkyvät nuorisotiloilla.

– Pienillä nuorisotiloilla kävijämäärä on kasvanut. Myös aika paljon uusia nuoria on tullut. Kun syksyllä aloitimme toiminnan, nuorilla oli selvästi tarve jutella. Tuntui, että teemme tärkeää työtä, hän kuvailee.

Sofia Smith ja Minttu Martti myöntävät olevansa taiteilijatyttöjä, joille korutyöpaja on omiaan. Syysloman aikana he ovat ehtineet tehdä jo paljon muutakin.

– Olen ollut äidin kanssa shoppailemassa Salossa ja Turussa kaverin kanssa. Vielä aion lomalla ainakin lukea jotain kirjaa, Sofia kertoo.

Minttu taas on ollut kaverin luona yökylässä, ja lisäksi hän on ollut mukana toisessakin työpajassa: kulttuuripalveluiden järjestämässä taidepajassa Perttelin kirjastossa.

– Siellä tein kassin, heijastimen, koristeen ja tämän kaulakorun, Minttu näyttää kaulassaan olevaa riipusta.

– Ja perjantaina aion mennä vielä Kuusjoen kirjastoon kankaanpainantapajaan.

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet monien syyslomasuunnitelmiin, ja niin on käynyt myös Sofian ja Mintun perheissä. Sofian perheessä on ollut suunnitteilla matka Pariisiin ja Disneylandiin, mutta matka on pitänyt siirtää ensi vuoteen. Mintun kotona ajateltiin mennä syyslomalla Linnanmäelle tai Särkänniemeen, mutta niistäkin on pitänyt nyt luopua.

Mutta siitä huolimatta syyslomalla on heidän mielestään hauskaa.

– Onhan se aina kivaa, ettei tarvitse herätä aikaisin aamulla, Minttu toteaa.