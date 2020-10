Unkarissa korkeimman oikeuden tuomariksi nimitettiin valtapuolueen luottomies – nimityksen pelätään heikentävän oikeuslaitoksen itsenäisyyttä

Unkarissa maan parlamentti hyväksyi maanantaina tuomari Zsolt Andras Vargan nimityksen maan korkeimman oikeuden johtavaksi tuomariksi.

Vargan nimitystä on vastustanut kiivaasti muun muassa kansallinen tuomarikomissio, joka valvoo tuomareiden nimitystä. Komission mielestä nimitys heikentää oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, sillä Vargan on katsottu olevan vahvasti kytköksissä pääministeri Viktor Orbaniin ja valtapuolue Fidesziin.

Varganin virka kestää yhdeksän vuotta. Tuomarikomission mukaan tietä Vargan nimitykselle pedattiin muun muassa poistamalla vaatimus, jonka mukaan korkeimman oikeuden johtajalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus tuomarina toimimisesta.

Orban on ollut vahvasti törmäyskurssilla EU:n kanssa, koska hänen on katsottu tehneen lukuisia maan demokratiaa heikentäneitä uudistuksia. Näihin lukeutuu muun muassa oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttaminen.

STT