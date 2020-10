UPM vähentää väkeä tarramateriaaliyhtiö Raflatacissa ja keskustoiminnoissa – Suomessa vaakalaudalla yhteensä 65 työpaikkaa

Metsäyhtiö UPM aikoo koronakriisin heikentämien talousnäkymien johdosta jatkaa tehostustoimiaan. Yhtiö aikoo yksinkertaistaa organisaatiota tarramateriaaleja valmistavassa UPM Raflatacissa ja vähentää noin 100 tehtävää. Lisäksi yhtiön keskustoiminnoissa suunnitellaan enintään 70 työpaikan vähentämistä.

UPM:n viestinnästä kerrotaan, että Suomessa vähennyksiä tulisi enintään 65 työpaikan verran.

Raflatac työllistää noin 3 000 ihmistä, ja sillä on 10 tehdasta eri puolilla maailmaa. Vähennykset tehtäisiin pääosin Euroopassa.

Keskustoimintoja aiotaan järjestää uudelleen viidessä maassa. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät työpaikkoja pääosin Suomessa ja Saksassa.

Toimilla on tarkoitus saada noin 12 miljoonan euron vuotuiset säästöt. UPM:n osake oli vähennyssuunnitelman julkistamisen jälkeen pienessä, vajaan 0,8 prosentin nousussa.

UPM on aiemmin ilmoittanut sulkevansa pysyvästi Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan ja myyvänsä Walesissa sijaitsevan Shottonin paperitehtaan. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä tehostamistoimia suomalaisilla sellutehtaillaan, UPM Metsä-organisaatiossa sekä Tervasaaren tehtaalla. Ranskan Chapellen paperitehdas sekä Jyväskylän vaneritehdas suljettiin aiemmin tänä vuonna.

Nina Törnudd

STT

