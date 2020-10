USA ja Venäjä neuvottelevat ydinasevalvonnasta Helsingissä

Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat tänään Helsingissä strategisesta vakaudesta ja ydinasevalvonnasta. Tasavallan presidentin kanslia kertoo, että neuvottelut ovat jatkoa kesällä Wienissä alkaneelle keskustelukierrokselle.

Neuvotteluihin osallistuvat Yhdysvaltain suurlähettiläs Marshall Billingslea ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov. Samat edustajat olivat mukana myös Wienin neuvotteluissa elokuussa.

Presidentti Sauli Niinistö tapaa suurlähettiläs Billingslean ja varaulkoministeri Rjabkovin keskustelujen jälkeen.

Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit tapasivat Helsingissä myös neuvottelujen edellisellä kierroksella vuonna 2017. Niinistö tapasi neuvottelijat myös tuolloin.

Presidentin kanslian tiedotteessa todetaan, että Suomi toivottaa neuvottelijat jälleen tervetulleiksi.

– Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksiaan rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Luottamuksellisen ympäristön tarjoaminen dialogille, osapuolten toiveiden mukaisesti, on tärkeä osa tätä työtä.

Venäläisen Kommersant-lehden mukaan neuvottelut liittyvät ydinaseita säätelevään Uuteen Start -sopimukseen. Se on umpeutumassa helmikuussa, ellei sopimusta päätetä jatkaa.

