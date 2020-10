USA:ssa vihreää valoa hävittäjien mahdolliselle myynnille Suomelle – tarjouskilpailu on vielä kesken, viimeistä neuvottelukierrosta käydään

Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen DSCA-virasto on tehnyt kongressille lakisääteisen ilmoituksen hävittäjien ja niiden aseistuksen mahdollisesta myynnistä Suomelle, kertoi Suomen puolustusministeriö perjantaina. Ilmoitus koskee molempia amerikkalaisia hävittäjäehdokkaita, Boeingin Super Hornetia sekä Lockheed Martinin F-35A:ta.

Ilmoitus ei merkitse Suomen hankintapäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee vasta ensi vuoden lopulla.

– Tarjouskilpailussa on mukana viisi tarjoajaa, ja kilpailu on vielä pahasti kesken. Yhdenkään tarjoajan kokonaisuus ei ole vielä valmis, ja lopulliset yksityiskohdat tulevat selviämään aikanaan lopullisten tarjousten myötä, kirjoittaa strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen blogissaan.

Ilmoituksessa kongressille olevat koneiden ja aseiden määrät eivät myöskään ole samoja kuin lopullisesti hankittavat, jos valinta osuisi jompaankumpaan yhdysvaltalaiseen tarjoajaan. Suomen puolustusministeriön mukaan määrät hyväksytetään Yhdysvalloissa yleensä suurempina kuin mahdollinen ostajamaa on omassa pyynnössään esittänyt.

– Suomen puolustushallinto ei ota kantaa DSCA:n julkaiseman luettelon sisältöön nimikkeiden, määrien eikä hintatietojen osalta, Puranen kirjoittaa.

Enintään 64 tai 72 konetta

Purasen mukaan DSCA:n julkaisema luettelo listaa ne tuotteet ja määrät, joita Yhdysvaltojen hallinto on varautunut myymään tässä vaiheessa hankintaprosessia.

Ensimmäisen ilmoituksen mukaan Suomelle voitaisiin myydä enintään 64 kappaletta F-35A-hävittäjiä sekä niihin liittyviä aseita ja tarvikkeita arviolta yhteensä 12,5 miljardin dollarin (10,6 miljardin euron) arvosta.

Toisen ilmoituksen hinta-arvio on puolestaan 14,7 miljardia dollaria (12,4 miljardia euroa), mikä sisältää aseiden ja tarvikkeiden lisäksi enintään 50 yksipaikkaista ja kahdeksan kaksipaikkaista Super Hornetia. Näiden lisäksi ilmoituksessa on 14 elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta Super Hornetin EA-18G Growler -konetta.

Suomen hallituksen asettama hintakatto uusien hävittäjien hankinnalle aseineen ja tarvikkeineen on 10 miljardia euroa.

Koneiden lisäksi ilmoituksissa on pitkä lista muun muassa ylimääräisiä moottoreita, ilmataisteluohjuksia sekä pommeja. Molemmissa muun muassa mainitaan 200 kappaletta ilmasta maahan käytettäviä JASSM-ER -risteilyohjuksia.

”USA:n kansallisen edun mukaista”

Koneiden ja aseiden luettelemisen ohella ilmoituksissa todetaan ehdotetun asekaupan tukevan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja kansallista turvallisuutta. Suomea kuvaillaan ”luotettavaksi kumppaniksi”, joka on tärkeä tekijä Euroopan poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen kannalta.

– Yhdysvaltain kansallisen edun kannalta on elintärkeää avustaa Suomea kehittämään ja ylläpitämään vahvaa ja valmista itsepuolustuskykyä, ilmoituksessa todetaan.

Ilmoitukset kongressille johtuvat Yhdysvaltain lainsäädännöstä, jonka mukaan osa puolustustarvikkeista voidaan myydä vain Foreign Military Sales (FMS) -menettelyn kautta. Käytännössä se merkitsee sitä, että asevalmistaja myy tuotteen ensin Yhdysvaltain liittohallitukselle ja se taas edelleen ostajamaalle.

Muina ehdokkaina Ilmavoimien Hornetien seuraajiksi ovat ruotsalaisen Saabin Gripen E, ranskalaisen Dassault’n Rafale sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.

Koronapandemia on vaikeuttanut neuvottelujen jatkamista, mutta nyt neljäs ja viimeinen neuvottelukierros on saatu aloitettua ja jo käytyäkin kahden tarjoajan kanssa. Purasen mukaan loputkin neuvottelut saadaan pidettyä joulukuun alkupuoleen mennessä.

Koronan takia Suomeen tulleet neuvottelijat ovat joutuneet pysyttelemään oman neuvotteluviikkonsa karanteeninomaisissa oloissa.

– Neljännen neuvottelukierroksen jälkeen Suomella on valmius pyytää tarjoajien lopulliset tarjoukset ensi vuoden alkupuolella, mikä puolestaan mahdollistaa hankintapäätöksen tekemisen suunnitellusti vuonna 2021, Puranen kirjoittaa.

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/yhdysvaltojen_kongressille_on_tehty_ilmoitus_mahdollisesta_monitoimihavittajien_myynnista_suomelle.10928.news#b2481981

https://www.defmin.fi/puolustushallinto/strategiset_suorituskykyhankkeet/ohjelmajohtajan_blogi/tilannepaivitys_neuvottelujen_vaiheesta_ja_muutama_pointti_yhdysvaltojen_ilmoitusmenettelysta.10923.blog#b2481981

https://dsca.mil/major-arms-sales/finland-f-35-joint-strike-fighter-aircraft-air-air-missiles-and-air-ground

https://dsca.mil/major-arms-sales/finland-fa-18ef-super-hornet-aircraft-and-weapons

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: