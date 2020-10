Uusi jäähalli on kallis, mutta sille ei ole vaihtoehtoja

Salon kunnallispolitiikassa käsitellään vuositasolla lukuisia miljoonaluokan investointeja.

Monesta investoinnista pystyy sanomaan jo pelkän lautakunnan esityslistan perusteella, miten polarisoiva kansalaiskeskustelu tästäkin asiasta tulee olemaan ja miten onnettoman väärässä oman kylän presidenttimme aikanaan oli: vastakkainasettelun aika ei todellakaan ole ohi.

Viimeisin esimerkki tästä saatiin, kun Salon vapaa-aikalautakunta päätti lokakuun kokouksessaan esittää vanhan jäähallin tilalle uutta 5,5 miljoonaa euroa maksavaa jäähallia. Keskustelu asiasta eri foorumeilla on saavuttanut tutun tason, jossa rimalle ei ole enää ollut tarvetta.

Perusargumentteja on ollut kaksi: persaukisella kaupungilla ei ole rahaa tällaiseen turhuuteen ja äijien kolmosdivarijoukkue (Kiekkohait) ei tarvitse uutta jäähallia.

Koska urheiluväki on keskimääräistä sivistyneempää ja tottunut noudattamaan niin kirjoitettuja kuin kirjoittamattomia sääntöä, paikalliset näppisniilot ovat saaneet sylkeä perustelemattomia mielipiteitään ilman sen suurempaa vastarintaa.

On totta, että 5,5 miljoonaa euroa on valtava raha entistä vähäväkisemmän Salon taloustilanteessa. Mutta mitä vaihtoehtoja Salolla on?

Salon jäähalli oli valmistuessaan vuonna 1987 Suomen 50. jäähalli. 32 vuotta myöhemmin Salon jäähalli on yksi maan vanhimmista jäähalleista, johon ei ole tehty perusteellista peruskorjausta, vaan pelkästään useampia pienempiä remontteja.

Peruskorjausta on lykätty niin pitkään, että hallin parasta ennen -päiväys on mennyt umpeen jo vuosia sitten – sen näkee ja sen haistaa.

Hallin märkätiloissa on ollut useita vesivahinkoja ja monesta kohdasta vuotavaa kattoa kitataan vuosittain. Kuten hytisevät käyttäjät hyvin tietävät, Salon jäähalli on myös yksi Suomen kylmimmistä. Kaarikattoisen hallin energiatehokkuus on niin surkea, ettei sitä kuvaamaan taida löytyä edes sopivaa kirjainta.

Kaupungin laatima jäähalli-investoinnin tarvekartoitus päättyykin suoriin sanoihin:

”Vanhan jäähallin peruskorjaus ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti pitkällä aikajänteellä perusteltua.”

Tarvekartoituksessa käytiin läpi myös Urheilupuiston kummankin jäähallin käyttöaste. Sekä vanhan jäähallin että SSO-hallin käyttöaste on arki-iltaisin ja viikonloppuisin jopa 90 prosenttia.

Vanhan jäähallin käyttäjät eivät siis voi siirtyä suoraan SSO-halliin, koska SSO-hallissa on tyhjää vain arkisin kello 8–15 eli silloin kun ihmiset ovat koulussa tai töissä.

Vanhan jäähallin käyttäjistä neljännes on päiväkotilapsia tai koululaisia ja kolme neljännestä seurojen harrastajia. Hallin pääkäyttäjät ovat Kiekkohaiden ja Salo HT:n yli 300 jääkiekkoilijaa sekä SalPan yli 200 taitoluistelijaa. Yli 80 prosenttia käyttäjistä on lapsia ja nuoria.

Oleellisin kysymys jäähallikeskustelusta kuuluukin: mitä 500 salolaislasta ja -nuorta sitten tekevät, jos heiltä viedään jäähalli alta?

Todennäköisesti jotain sellaista, joka ei tule maksamaan itseään koskaan takaisin.