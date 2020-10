Uusi laki teettänee lisää latauspaikkoja Saloon

Uuden latauspaikkoja koskevan lain myötä Salon kaupungin pitänee rakentaa vuoteen 2025 mennessä kolmisenkymmentä uutta sähköajoneuvojen latauspaikkaa kaupungin julkisille parkkipaikoille. Yhdessä tolpassa on yleensä kaksi latauspistettä, joten uusia kaupungin hallinnoimia latauspisteitä on tulossa vähintäänkin kuusikymmentä.

Nykyhintojen perusteella tolppien hankintaan kuluu noin satatuhatta euroa. Kustannuksia syntyy lisää asennus- kaapelointi- sekä mahdollisesti tarvittavista uusista sähköliitäntätöistä.

Lakiluonnoksen mukaan yli kahdenkymmenen ruudun parkkipaikoille on ei-asuttavilla kiinteistöillä rakennettava yksi latauspiste. Rakentamisvelvoite koskee julkisyhteisöjä ja yrityksiä, pois lukien alle kymmenen työntekijän mikroyritykset.

Latauspaikoille tulee todennäköisesti käyttöä, sillä kymmenen vuoden päästä sähköajoneuvoja arvellaan olevan Suomessa kymmenkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Nyt täyssähköautoja on Suomessa yli 6 400 ja hybridejä liki 34 000 kappaletta.

– Tavoitteena on päästä pois muna-kana -ongelmasta: ilman latauspaikkojen määrän kasvua ei sähköautojen määrä kasva, ja ilman sähköautojen määrän kasvamista ei tule lisää latauspaikkoja, ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoo Salon Seudun Sanomille.

Mikkosen mukaan lailla halutaan varmistaa, että sähköauton omistajalla on varmuus siitä, että sähköauton saa ladattua kodin ja työpaikan lisäksi niin työ- kuin lomamatkoilla koko maan alueella.

Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Tätä osuutta on mahdollista pienentää ajoneuvokannan sähköistämisellä.

EU-lähtöisen lain piti tulla voimaan jo maaliskuussa. Suomeksi EPBD 2018 -direktiivi on ”laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä”. Direktiivi on osa Euroopan unionin puhtaan energian pakettia, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta.

Lakiesitys tuo hallituksen mukaan Suomeen 73 000–97 000 uutta latauspistettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta vuoteen 2030 mennessä. Latauspistevalmiudella tarkoitetaan, että kaikkien uusien rakennusten parkkialueille pitää asentaa latauspistevalmius, eli kaapelointi ja putkitukset.

Arvion mukaan julkisia latauspaikkoja oli syyskuussa 2019 koko maassa noin 905 kappaletta, joissa oli 220 pikalatauspistettä ja 2 646 peruslatauspistettä. Noin puolet latauspaikoista sijoittuu pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun.

Jo rakennetuille ei-asuttavien kiinteistöjen pysäköintialueille, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulee järjestää lain myötä yksi latauspiste. Tämä koskee niin yrityksiä kuin julkisyhteisöjäkin, mutta latauspisteiden määrää ei tarvitse lisätä parkkialueen koon kasvaessa, vaikka parkkiruutuja olisi tuhat – kuten esimerkiksi Halikon Prisman edustalla.

– Useimmat isot kaupat ovat jo rakentaneet itse enemmän latauspisteitä kuin tuleva laki edellyttää, ministeri Krista Mikkonen huomauttaa.

Uudisrakennusten kohdalla laki on tiukempi: kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa, tulee tehdä jokaiselle paikalle latauspistevalmius. Ei-asuinkäytössä oleviin uudisrakennuksiin tai laajasti korjattaviin ei-asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikka, pitää asentaa yhdestä kolmeen latauspistettä.

Latauspistevalmiusvelvoitteen määrä kasvaa pysäköintipaikkojen määrän kasvaessa.

Lain latauspistevelvoite ei koske jo rakennettujen asuinkiinteistöjen parkkipaikkoja, ellei kiinteistössä tehdä laajoja peruskorjauksia.

Kritiikki loivensi lakiesitystä

Sähköautojen latauspisteitä koskeva hallituksen esitys sai ensimmäisellä lausuntokierroksellaan kovaa kritiikkiä eri sidosryhmiltä: yli 90 prosenttia lausuntopalvelussa esitetyistä kommenteista piti lakiluonnosta selkeästi ylimitoitettuna. Yksi perusteluista oli, että tutkimustiedon valossa Suomessa autot ladataan pääosin kotona, ja julkisia latauspisteitä käytetään harvemmin.

Lain soveltaminen Suomessa EU-säädöksiä tiukemmin olisikin tuottanut kunnille, isoja parkkipaikkoja omistaville kauppaketjuille sekä muun muassa urheilu- ja huvikeskuksille suuria kustannuksia.

Luonnoksessa esitettiin, että ei-asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa, tulisi asentaa latauspiste kymmeneen prosenttiin pysäköintipaikoista. Tämä olisi tarkoittanut sataa latauspistettä esimerkiksi Halikon Prisman tuhatpaikkaiselle parkkipaikalle ja noin kahtasataa latauspistettä Salon kaupungin parkkipaikoille.

Kun yhden peruslataustolpan hinta on tällä hetkellä Salon kaupungin tietojen mukaan noin 3 300 euroa ilman asennus- ja maakaapelointikustannuksia, on helppo ymmärtää, etteivät Kuntaliitto ja kauppakamarit olleet luonnoksesta innoissaan. Pelkkien tolppien hankintaustannukset olisivat esimerkiksi Salon kaupungille nousseet yli puolen miljoonan euron.

Teijon Masuunille kaksi latauspistettä

Teijon Masuuni on saanut kaksi sähköautojen latauspistettä. Teijon Masuunin mukaan alueen matkailumäärät ovat kasvaneet paljon ja matkailijat liikkuvat pääosin omalla autolla, joten latauspisteille on tilausta.

Masuunille tulevat latauspisteet ovat julkisia ja Masuunissa vierailijoille käyttö on ilmaista. Latauspisteiden malli on 22 kW Type2.