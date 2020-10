Uusi linjaus Trumpin ja Bidenin seuraavaan vaaliväittelyyn: Toisen ehdokkaan mikrofoni suljetaan toisen puheenvuoron ajaksi

Yhdysvalloissa presidenttien vaaliväittelyistä vastaava komitea on päättänyt, että presidenttiehdokkaiden, Donald Trumpin ja Joe Bidenin, seuraavassa vaaliväittelyssä toisen ehdokkaan mikrofoni suljetaan aina toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi.

Kumpikin ehdokas saa aina kaksi minuuttia aikaa vastata kysymykseen, kunnes he siirtyvät avoimeen väittelyyn.

Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Tällä halutaan välttää se, että presidenttiehdokkaat keskeyttävät toisiaan. Bidenin ja Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä kritisoitiin kaoottiseksi jatkuvien keskeytyksien vuoksi, joihin etenkin Trumpin katsottiin syyllistyneen.

Vaalikomitea ennakoi etukäteen, että ehdotus voi aiheuttaa harmia vaaliehdokkaissa. Etenkin Trumpin arvioitiin hermostuvan muutoksesta, Guardian kertoo.

– Olemme tietoisia keskusteltuamme molempien vaalitiimien kanssa, että kumpikaan ehdokkaista ei välttämättä ole täysin tyytyväinen tämän päivän muutokseen. Toisen mielestä voimme mennä liian pitkälle, toisen mielestä emme taas tee tarpeeksi, komitea sanoi kannanotossaan.

Komitean mukaan muutos on kuitenkin tasasuhtainen, ja sillä halutaan palvella yhdysvaltalaisten äänestäjien tarpeita. Kyselyjen mukaan ensimmäinen, kaoottinen tv-väittely herätti katsojissa laajaa ärtymystä.

Trumpin vaalitiimi on jo ilmoittanut hyväksyvänsä muutoksen, vaikka yrittikin vihjailla sen ”hyödyntävän Bidenin kampanjaa”.

Trump kieltäytyi edellisestä etäväittelystä

Seuraava tv-väittely järjestetään paikallista aikaa torstaina, eli varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa, Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä. Torstain vaaliväittely on viimeinen kerta, kun ehdokkaat kohtaavat väittelyssä ennen vaaleja.

Ehdokkaiden aiempi väittely peruttiin, kun Trump perui osallistumisensa sen jälkeen, kun väittely muutettiin etäväittelyksi. Päätös tehtiin Trumpin koronatartunnan vuoksi.

Trump perusteli kieltäytymistään muun muassa sillä, että ei pitänyt etäväittelyä ”oikeana väittelynä”.

Sen sijaan ehdokkaat osallistuivat viime torstaina erillisiin vaalitentteihin televisiossa.

Sanna Raita-aho

STT

