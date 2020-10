Uusia kouluja rakennetaan

Viime talvena Salossa keskusteltiin koulujen tulevaisuudesta, ja päätöksiäkin saatiin tehtyä.

Päällimmäiseksi saattoi jäädä käsitys, että kaupunki vain lakkauttaa kouluja. Sitä tapahtuu, mutta uusiakin kouluja rakennetaan korvaamaan käytöstä poistettavia rakennuksia.

Suurin urakka on Perniön kirkonkylän koulu, jonka on määrä valmistua vuonna 2022. Uusin kouluhanke on Kaivolaan kaavailtu yhdistetty koulu ja päiväkoti. Siinä koulu peruskorjattaisiin, ja sen yhteyteen rakennettaisiin päiväkoti. Opetuslautakunnan esityksen tähtäin on vuodessa 2026.

Hämmentävin hanke on vanha Hermannin koulu kaupungin keskustassa. Sieltä lähdettiin väistötiloihin entiseen ammattikorkeakouluun kohta kolme vuotta sitten. Siitä lähtien on ollut epäselvää, korjataanko koulu ja keitä varten.

Tämän hetken tieto on, että se jatkaa yläkouluna remontin jälkeen ensi syksynä.

Märynummelle parhaillaan rakennettava hirsinen koulu- ja päiväkotirakennus on Salossa harvinainen ratkaisu. Puu ei valtakunnallisestikaan ole kuntien rakentamisessa ykkösvaihtoehto.

Hirren valinta perustuu muihin arvoihin kuin edullisuuteen. Sen sijaan päättäjät halusivat suosia puurakentamista. Materiaalivalintaa puolsi myös, että monessa kaupungin kiinteistössä on kärsitty sisäilmaongelmista. Tässä mielessä hirsi on todennäköisesti muita vaihtoehtoja turvallisempi.

Suomessa on noin 2 800 peruskoulu- ja lukiorakennusta. Kyläkoulujen lakkauttaminen puhuttaa aina, mutta viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa on myönnetty myös yli 150 koulun rakennuslupaa.

Uusien rakentaminen on ymmärrettävää. Suurin osa Suomen kouluista on vanhoja ja oppimisympäristönä vanhanaikaisia. Useampi kuin joka kolmas rakennuksista on vähintään 50 vuotta vanha.

Uusista kouluista vajaa kolmasosa on puukouluja. Useimmiten kunnat luottavat kouluja tehdessään betoniin.

Nykyaikainen hirsikoulu on vielä sen verran harvinainen ratkaisu, että Märynummen koulu voi valmistuttuaan vetää kiinnostuneita vieraita muista uusia kouluja suunnittelevista kunnista.