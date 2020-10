Uutisivusto kertoo Microsoftin sallivan etätyöt pysyvästi

Ohjelmistojätti Microsoft aikoo sallia työntekijöidensä tekevän etätöitä pysyvästi, jos he haluavat, kertoo yhdysvaltalainen teknologiauutissivusto Verge.

Verge kertoo saaneensa tietoon Microsoftin henkilöstöjohtajan Kathleen Hoganin henkilöstölle suunnatun sisäisen viestin, jonka mukaan mukaan koronakriisi on haastanut Microsoftin työskentelemään uusilla tavoilla. Yhtiön tarkoituksena on toimia mahdollisimman joustavasti tukeakseen yksilöllisiä tapoja tehdä töitä tasapainossa liiketoiminnan tarpeiden kanssa.

Microsoftin edustaja ei vahvistanut tietoa uutistoimisto AFP:lle, mutta korosti, että yhtiö on sitoutunut joustavaan tapaan tehdä töitä.

Verge-uutissivuston mukaan etätyömahdollisuus ei koske laboratorio- ja koulutushenkilöstöä.

STT

