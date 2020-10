Uutissuomalainen: Ministeri Pekosen mukaan lääkkeet eivät tule ruokakauppoihin

Lääkejakelun säätelyä Suomessa ei olla purkamassa sellaisin mullistuksin, joita osa poliitikoista vielä viime hallituskaudella esitti, kertoo Uutissuomalainen.

Lääkejakelussa tapahtuu silti pienempiä muutoksia. Meneillään on selvitystöitä, joissa tarkastellaan muun muassa lääkkeiden kustannustehokkuutta, saatavuutta ja turvallisuutta.

Lähtökohtana on vahva sääntely, eikä esimerkiksi itsehoitolääkkeiden myynti ole vapautumassa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) Uutissuomalaiselle.

Akuutein lääkejakelua koskeva uudistus on joulukuussa eduskuntaan tuleva lääkelain muutosehdotus, jonka on määrä muun muassa sujuvoittaa uusien apteekkien perustamista.

Ehdotus ei ole vielä julkinen. Uutissuomalaisen tietojen mukaan sillä kuitenkin puututaan apteekkarien mahdollisuuksiin valittaa päätöksistä, joilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrää apteekkien perustamisesta. Laki siis jouduttaisi uusien apteekkien perustamista ja lisäisi alan kilpailua ainakin jonkin verran.

STT

Kuvat: