Vaasa kieltää yli 50 ihmisen julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi, kaupunki linjasi olevansa koronan leviämisvaiheessa – yksittäisistä tartunnoista tiedotettu ympäri maata

Vaasan kaupunki on kieltänyt yli 50 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi. Asiasta päätti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan maanantaina.

Lakimies Tuula Hartman kertoo STT:lle, että lautakunta linjasi kaupungin olevan koronaepidemian laajan leviämisen vaiheessa. Kahdessa viikossa kaupungissa on todettu yli 90 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Päätöksen jälkeen kaupungissa ilmoitettiin välittömästi esimerkiksi kaupunginteatterin esitysten ja kaupungin liikuntaryhmien vetäytymisestä tauolle. Kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Heikki Kaukorannan mukaan tartunnat kohdistuvat nyt nuoriin, opiskeleviin aikuisiin.

– On kuitenkin vaarana, että tartunnat ja altistukset saavuttavat vapaa-ajalla asukkaita myös muista ikäryhmistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä. Näin tartunnat etenevät sairaaloihin, terveysasemille sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin ja niiden riskiryhmiin, Kaukoranta sanoo tiedotteessa.

Lautakunta antoi lisäksi vahvan suosituksen, ettei yli 20 ihmisen kokoontumisia järjestetä sisä- tai ulkotiloissa. Lisäksi joukkueurheilun toiminnalle suositellaan taukoa. Tapahtumia koskevat kiellot ja suositukset ovat voimassa sunnuntaihin 25. lokakuuta asti.

Lisäksi kaupunki on antanut vahvan suosituksen, että kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät suun ja nenän peittävää kasvomaskia julkisessa liikenteessä. Maskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Sairaanhoitopiiri vielä kiihtymisvaiheessa

Koronaepidemian vastaiset toimenpiteet on jaoteltu perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Vaasan sairaanhoitopiiri on kokonaisuutena epidemian kiihtymisvaiheessa, kertoo johtajaylilääkäri Peter Nieminen. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 66 tapausta 100 000 asukasta kohden.

– Viimeisen viikon aikana on todettu reilut sata uutta positiivista eli saman verran kuin koko alkuvuoden aikana aikaisemmin yhteensä, Nieminen sanoo STT:lle.

Sairaanhoitopiirissä on todettu koko epidemian aikana maanantaihin mennessä 222 tapausta. Valtaosa uusista tapauksista on Vaasasta. Niemisen mukaan tuoreen tapauspiikin takana on nuorten ja opiskelijoiden järjestämät tapahtumat, joissa tartunnat ovat levinneet.

– Onneksi oireilleet nuoret ovat hakeutuneet hyvin herkästi testeihin. Ongelmahan on se, että osa on hyvin lieväoireisia tai oireettomia, ja saattavat levittää virusta eteenpäin tietämättään.

Testejä tehty yli miljoona

Maanantaina Suomessa kaiken kaikkiaan raportoitiin 164 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia tartuntoja on kuluneiden 14 päivän aikana raportoitu 937 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Lisäksi viime perjantain jälkeen Suomessa on todettu yksi viruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolintapaus. Tautiin liittyviä kuolemia on yhteensä 346.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 28 ihmistä, joista tehohoidossa on kahdeksan. Viime perjantaista sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut seitsemällä ja tehohoidossa olevien määrä neljällä.

Yhteensä tartuntoja on epidemian aikana todettu 10 702. Ilmaantuvuus on THL:n mukaan tällä hetkellä 27,2, mikä tarkoittaa 27,2:ta tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Suomi on käyttänyt maahantulorajoitusten raja-arvona 25:tä tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahdessa viikossa. Suomen ilmaantuvuusluku on siis suurempi kuin hallituksen ulkomaille asettama raja-arvo.

Alueellinen vaihtelu on edelleen suurta: esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on 53,9, kun Pohjois-Pohjanmaalla se on 7,5.

Testejä Suomessa on tehty pandemian aikana yli miljoona. Testauskapasiteetti on THL:n mukaan noin 20 000 testiä päivässä.

Puolustusvoimissa rikottu 60 tartunnan raja

Yksittäisiä tartuntatapauksia on tiedotettu maanantaina ympäri maata.

Viime perjantaina Lappeenrannassa salibandypeliin osallistui tartunnan saanut pelaaja. SaiPa Salibandyn ja EräViikinkien joukkueet huoltajineen on asetettu karanteeniin. Yleisöä ei pidetä lähikontaktina, mutta katsojia neuvotaan seuraamaan vointiaan.

Espoossa kauppakeskus Sellon O’Learys-ravintolassa perjantaina syyskuun 25. päivänä olleella seurueella on todettu koronavirustartuntoja. Kaupunki etsii nyt muita ravintolassa samana päivänä kello 20-23 olleita, jotta nämä voisivat tarkkailla vointiaan mahdollisen altistumisen varalta. Terveydentilaa neuvotaan seuraamaan kaksi viikkoa.

Rovaniemellä päiväkoti Lyyrassa hoidossa olevalla lapsella on todettu koronatartunta. Lyyran ja osin yhteisiä tiloja käyttävän viereisen päiväkodin Aurelian yhteensä 50 lasta on määrätty karanteeniin, samoin päiväkotien henkilökunta.

– Rovaniemen kaupunki haluaa muistuttaa, että myös alle kouluikäisten lasten kohdalla testauskynnys tulee pitää edelleen matalana, kaupunki ohjeistaa tiedotteessa.

Samoin Turussa Yli-Maarian alakoulussa ja Turun ammatti-instituutissa on molemmissa todettu yksi koronatartunta. Altistuneet on tavoitettu ja karanteeniin ohjatuille oppilaille on annettu toimintaohjeita karanteeniajan opintoihin.

Myös Uudenmaan prikaatissa palvelevalla varusmiehellä on todettu koronavirustartunta. Merivoimien mukaan noin 20 varusmiestä on altistunut. Sairastunut ja altistuneet pidetään erillään muista lisäaltistumisten minimoimiseksi.

Puolustusvoimissa oli viime viikon torstaihin mennessä todettu yhteensä 59 koronatapausta, joista varusmiehillä 26 ja henkilökunnalla 33 tapausta.

Yle: Ylläksen ketju levinnyt

Yle kertoi maanantaina, että Kolarin Ylläksen ruskaretkeläisiin liittyvässä tartuntaketjussa on todettu lisää koronavirustartuntoja. Yhteensä tartuntoja on tullut ilmi 50.

– Osa uusista tartunnoista on todettu sellaisilla, jotka ovat altistuneet aiemmin Ylläksellä saadulle koronatartunnalle, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo Ylelle.

THL kertoi syyskuun lopulla Ylläkseltä 14.-25. syyskuuta välisenä aikana alkaneesta tartuntaketjusta. Tartunnat olivat lähteneet jo tuolloin leviämään eri puolille Suomea Ylläkseltä kotiin palanneiden mukana.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ovat ohjeistaneet alueen ravintola-alan yrityksiä ja iltatapahtumien järjestäjiä keräämään yhteystiedot asiakkailta mahdollista tartunnanjäljitystä varten.

Jyväskylä jatkaa maskisuositusta

Jyväskylän kaupunki tiedotti maanantaina jatkavansa yli 15-vuotiaille annettua maskisuositusta koko lokakuun ajan. Alun perin suositus annettiin kahdeksi viikoksi, ja kaksiviikkoinen olisi tullut täyteen tällä viikolla.

Kaupungin tiedotteen mukaan suositus on otettu hyvin vastaan ja sen uskotaan vaikuttaneen siihen, että tartuntojen määrä on vähentynyt.

– Uusia, täysin selvittämättömiä tartuntatapauksia ei poikkeusolojen johtoryhmälle annettujen tietojen mukaan ollut viime viikolla käytännössä lainkaan tai tartunta oli todennäköisesti saatu jostain muualta kuin Jyväskylästä. Myös Jyväskylässä asetetuilla laajoilla karanteeneilla on vaikutettu siihen, että uusia tartuntoja ei ole lähtenyt leviämään, poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Koivisto sanoo tiedotteessa.

THL on jo aiemmin suositellut maskien käyttöä.

Anne Salomäki, Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: