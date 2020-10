Valko-Venäjällä poliisi on käyttänyt vesitykkejä mielenosoituksen hajottamiseksi

Valko-Venäjällä poliisi on käyttänyt vesitykkejä hajottaakseen tuhansia ihmisiä keränneen mielenosoituksen maan pääkaupungissa Minskissä.

Vesitykkien käytöstä kertoi sisäministeriön tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Ihmisiä on myös otettu kiinni, mutta tiedottaja ei täsmentänyt kiinni otettujen määrää.

Opposition Telegram-kanava Nexta Live kehotti valkovenäläisiä marssille poliittisten vankien tueksi.

Nextan mukaan viranomaiset ovat panneet alulle yli 250 rikosjuttua presidentti Aljaksandr Lukashenkan vastustajia vastaan.

– Viranomaiset ovat ottaneet nämä ihmiset panttivangiksi, Nexta sanoi.

– Emme ole unohtaneet heitä ja vaadimme vapautta kaikille poliittisille vangeille.

Oppositio on järjestänyt suuria mielenosoituksia elokuussa pidetyistä presidentinvaaleista lähtien. Lukashenka julistettiin vaalien voittajaksi, mutta oppositio ja laajalti myös muu maailma pitää tulosta vilpillisenä.

Oppositio vaatii Lukashenkan eroa. Mielenosoituksiin on sunnuntaisin osallistunut vähintäänkin 100 000 henkeä.

EU-johtajat sopivat aikaisin perjantaiaamuna Valko-Venäjän pakotteista, jotka on tarkoitus panna toimeen lähes välittömästi. Pakotelistalla on nelisenkymmentä nimeä, ei kuitenkaan Lukashenkaa.

Britannia ja Kanada ovat puolestaan asettaneet pakotteita Lukashenkaa vastaan. Lisäksi pakotteita on asetettu Lukashenkan pojalle ja Valko-Venäjän hallinnossa korkealla oleville henkilöille. Yhteensä pakotelistalla on kahdeksan ihmistä.

STT

