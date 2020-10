Valko-Venäjän Lukashenkalle aiotaan määrätä pakotteita – EU-ulkoministerit pääsivät sopuun asiasta

EU:n ulkoministerit pääsivät sopuun siitä, että Valko-Venäjää hallitsevalle Aljaksandr Lukashenkalle aiotaan määrätä pakotteita, kertovat AFP:n diplomaattilähteet. Kahden lähteen mukaan Lukashenkan nimi lisätään jatkoksi pakotelistaan, jolla on jo 40 hänen hallintonsa jäsentä. EU määräsi aiemmin pakotteita ihmisille, jotka olivat mukana vilpillisenä pidetyn vaalituloksen järjestämisessä ja mielenosoittajiin kohdistuvissa voimatoimissa.

Ennen päivän neuvotteluja Saksan ulkoministeri Heiko Maas kertoi, että on ehdottanut Lukashenkan ottamista pakotelistoille, sillä tämän hallinto käyttää yhä väkivaltaa ja pidättää rauhanomaisia mielenosoittajia eikä mikään ole muuttunut edellisen ministerikokouksen jälkeen.

– Siksi ajattelen, että meidän on mietittävä, miten asiaa viedään eteenpäin, Maas sanoi aamulla.

Lukashenka voitti virallisten tulosten mukaan elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit. Sekä Valko-Venäjän opposition että länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset eikä niiden tulos ole pätevä. Vaalien jäljiltä on ollut mittavia mielenosoituksia, joissa vastustetaan paitsi vaalitulosta myös Lukashenkan valtaa.

Venäjä-pakotteita vaatineet julkisesti jo Saksa ja Ranska

EU-ministerit keskustelevat Luxemburgissa myös Venäjää kohtaan mahdollisesti asetettavista pakotteista. Niitä on esitetty, jos Venäjä ei tee yhteistyötä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksen tutkinnassa. Pakotteita ovat ehtineet jo vaatia julkisesti Saksa ja Ranska.

Saksan Maas on peräänkuuluttanut tapahtumien kulun selvittämistä ja tarvittavien tietojen tarjoamista. Jos näitä ei voida tarjota, Venäjän vastaiset pakotteet ovat Maasin mukaan väistämättömiä.

