Valko-Venäjän pääkaupungissa jälleen suurmielenosoitus – ihmiset huusivat lakkoa tukevia iskulauseita

Yli 100 000 ihmistä on osallistunut tänään itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen, kertoo Twitterissä maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen videoiden mukaan mielenosoittajat ovat huutaneet muun muassa lakkoa tukevia iskulauseita.

Tänään päättyy Tsihanouskajan asettama määräaika Lukashenkan erolle, poliittisten vankien vapauttamiselle ja väkivallan lopettamiselle. Tsihanouskaja on uhannut valkovenäläisten aloittavan yleislakon maassa huomenna, jos ehtoihin ei suostuta.

Lukashenka ei ole toistaiseksi tehnyt elettäkään luopuakseen vallasta.

Silminnäkijöiden sosiaaliseen mediaan jakamista videoista näkyy, miten Minskin keskustaan kuljetettiin busseilla poliiseja ja muuta turvallisuushenkilöstöä. Heillä oli mukanaan muun muassa mellakka-aitoja.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös videoita, joiden mukaan poliisi olisi ampunut tainnutuskranaatteja mielenosoittajia kohti ja ainakin yksi mielenosoittaja olisi loukkaantunut. Yhden tällaisen videon jakoi muun muassa Tsihanouskajan neuvonantaja, toimittaja Franak Viacorka.

Toistakymmentä Minskin keskustan metroasemaa on suljettu. Myös pääsy internetiin on keskustan alueilla vaikeaa.

”Lakko on ihmisten oma valinta”

Tsihanouskaja muistutti perjantaina, ettei oppositio määrää ketään lakkoon.

– Tiedän, että monet ihmiset pelkäävät menettävänsä työnsä. Emme ole vaatimassa ketään lakkoon, ihmiset itse päättävät, ovatko valmiita siihen, Tsihanouskaja sanoi vieraillessaan Tanskassa.

Mielenosoituksia mobilisoinut Nexta Telegram -kanava kehotti lauantaina kaikkia kokoontumaan iltapäivällä Minskin keskustaan.

– On aika palauttaa laki, kehitys, vapaat vaalit ja täydet kansalaisoikeudet Valko-Venäjälle. Kansan uhkavaatimuksen viimeinen päivä on kulunut umpeen, kanava sanoi kannanotossaan.

Lukashenka voitti elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit. Ne olivat kuitenkin länsimaiden mukaan vilpilliset, eikä esimerkiksi EU enää tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

Tsihanouskaja, joka oli Lukashenkan vastaehdokkaana vaaleissa, pakotettiin niiden jälkeen pakenemaan Valko-Venäjän naapurimaahan Liettuaan.

Valko-Venäjällä on ollut vaalien jälkeen viikoittain laajoja protesteja, joiden aikana on pidätetty tuhansittain ihmisiä. Pidätetyksi joutuneet ihmiset ovat kertoneet poliisien väkivaltaisuuksista ja uhkauksista.

Euroopan parlamentin Saharov-ihmisoikeuspalkinto myönnettiin torstaina Valko-Venäjän oppositiolle.

STT

