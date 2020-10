Yli 100 000 valkovenäläistä protestoi Minskissä – oppositio julisti yleislakon alkavan maanantaina

Yli 100 000 ihmistä osallistui Minskissä Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen sunnuntaina, kertoivat uutistoimisto AFP ja Valko-Venäjän opposition edustajat.

”Kansan takarajaksi” nimetyllä marssilla vaadittiin jälleen Lukashenkan eroamista.

Marssin nimi johtui siitä, että sunnuntai oli päivä, jonka oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja oli asettanut Lukashenkan eron takarajaksi.

Lisäksi oppositio on vaatinut Lukashenkaa vapauttamaan poliittiset vangit ja lopettamaan poliisiväkivallan. Tsihanouskaja oli uhannut valkovenäläisten aloittavan yleislakon maanantaina, jos opposition ehtoihin ei suostuta.

Koska Lukashenka ei odotetusti sunnuntaina ilmoittanut eroaikeistaan, Tsihanouskaja ilmoitti, että suunniteltu yleislakko alkaa maanantaina.

– Hallitus on osoittanut jälleen kansalaisille, ettei se ole kykeneväinen muuhun kuin väkivaltaan, hän sanoi Telegram-kanavallaan.

”Poliisi menetti kaikki inhimillisyytensä rippeet”

Poliisi näyttikin sunnuntaina ottaneen jälleen käyttöönsä väkivaltaisia otteita mielenosoittajia kohtaan. Valkovenäläisen Tutby-uutissivuston ja Belstat-kanavan mukaan Minskissä kuului räjähdyksiä, jotka aiheutuivat ilmeisesti siitä, kun poliisi ampui rauhanomaisia mielenosoittajia kohti tainnutuskranaateilla. Kanavien jakamilla videolla näkyi savua sekä ihmisiä juoksemassa pakoon poliisin ammuksia. Uutiskanavien ja valkovenäläisten toimittajien mukaan mielenosoittajia olisi myös pidätetty ja heitä vastaan käytetty kyynelkaasua. Sosiaalisessa mediassa jaettiin kuvia myös mielenosoittajien saamista vammoista.

Ihmisoikeusjärjestö Vesnan mukaan mielenosoituksissa olisi pidätetty noin 160 ihmistä.

Tsihanouskajan neuvonantaja, toimittaja Franak Viacorka kuvaili Twitterissä, että poliisin voimankäyttö sunnuntaina muistutti protestien alkuajoista, jolloin poliisi pidätti ja kidutti monia mielenosoittajia.

– Olemme tänään nähneet Minskissä brutaaleja tilanteita, jotka ovat verrattavissa elokuun 9.-11.päivän aikoihin — Lukashenkan poliisi on menettänyt kaikki inhimillisyytensä rippeet, hän kirjoitti.

Protesteja tarkkailemaan tuotiin myös useita sotilasajoneuvoja, metroasemia suljettiin ja internetin käyttöä rajoitettiin, kertoi taas valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitterissä.

”Emme ole vaatimassa ketään lakkoon”

Oppositiojohtaja Tsihanouskaja muistutti perjantaina, ettei oppositio määrää ketään lakkoon.

– Tiedän, että monet ihmiset pelkäävät menettävänsä työnsä. Emme ole vaatimassa ketään lakkoon, ihmiset itse päättävät, ovatko valmiita siihen, Tsihanouskaja sanoi vieraillessaan Tanskassa.

Protestit jatkuneet elokuusta lähtien

Lukashenka väitti voittaneensa elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit. Ne olivat kuitenkin monien mukaan vilpilliset, eikä esimerkiksi EU enää tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

Tsihanouskaja, joka oli Lukashenkan vastaehdokkaana vaaleissa, pakotettiin niiden jälkeen pakenemaan Valko-Venäjän naapurimaahan Liettuaan.

Valkovenäläiset ovat marssineet elokuun alusta lähtien säännöllisesti suurissa protesteissa. Monia opposition johtohahmoja on otettu niiden aikana kiinni, tai he ovat joutuneet pakenemaan maasta. Myös monien toimittajien raportointi maassa on tehty erittäin vaikeaksi, kun kansainvälisen median lehdistölupia on peruttu ja paikallisia toimittajia pidätetty.

