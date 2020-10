Valkoisesta talosta ei aiota kertoa, kuinka moni henkilökunnasta on saanut koronatartunnan

Yhdysvalloissa Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnanyn mukaan hallinto ei aio kertoa, kuinka moni Valkoisessa talossa työskentelevistä on saanut koronavirustartunnan. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

McEnany viittasi yksityisyyden suojaan. Aiemmin sunnuntaina Valkoisesta talosta kuitenkin kerrottiin, että tartunnan saaneiden määrä kerrottaisiin.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barrin koronatestitulos on oikeusministeriön mukaan negatiivinen, kertoo muun maussa CBS News. Barrille on tehty kaksi pikatestiä ja yksi PCR-testi, joka on pikatestejä herkempi. Ministeri on CNN:n mukaan omaehtoisessa karanteenissa.

Aiemmin on kerrottu myös muun muassa varapresidentti Mike Pencen ja ulkoministeri Mike Pompeon negatiivisista tuloksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koronavirustartunnasta kerrottiin viime viikolla. Presidentin puoliso Melania Trumpilla on todettu koronavirustartunta.

Ennen tartunnasta tiedottamista New Jerseyn osavaltiossa järjestettiin Trumpin presidentinvaalikampanjatilaisuus tämän golfklubilla. Muun muassa Guardianin mukaan nyt osavaltiossa viranomaiset jäljittävät yli 200 tilaisuuteen osallistuneen kontakteja koronavirustartuntojen varalta.

Trump on sairaalahoidossa tartuntansa takia. Sunnuntaisten arvioiden mukaan presidentti voisi palata Valkoiseen taloon maanantaina.

Biden kohtasi Trumpin viime viikolla

Demokraattien presidenttiehdokas, ex-varapresidentti Joe Bidenin koronavirustestitulos on negatiivinen, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Bidenin kampanjan mukaan ehdokkaan testissä ei havaittu virusta.

Kampanja ei CNN:n mukaan kommentoinut asiaa enempää eikä vastannut toimittajien kysymyksiin.

Biden esiintyi viime viikolla turvavälein republikaanien ehdokkaan, presidentti Trumpin kanssa samassa vaaliväittelyssä. Trumpin koronatartunnasta kerrottiin perjantaina.

https://www.cbsnews.com/live-updates/president-trump-covid-19-positive-test-latest-news-2020-10-04/

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-covid-19-updates-sunday/index.html

https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/oct/04/donald-trump-covid-coronavirus-election-joe-biden-usa-us-politics-live-news-latest-updates

Milja Rämö

STT