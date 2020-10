Valmet Automotive keskittyy ajoneuvojen sähköistymiseen

Valmet Automotive keskittää toimintaansa yhä selkeämmin ajoneuvojen sähköistymiseen.

Yhtiö on myynyt autoteollisuuden yleisiin suunnittelupalveluihin keskittyneen liiketoimintalinjansa Mutares SE & Co. KGaA:lle. Järjestely vaikuttaa noin 600 työntekijään Saksassa ja Espanjassa. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

– Meille jää edelleen suunnittelutoimintaa yritykseen, mutta se liittyy lähinnä akkuihin. Yleinen suunnittelu on liittynyt autoteollisuudessa esimerkiksi ovien suunnitteluun, viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Valmet Automotive kertoo tiedotteessaan, että yhtiön liiketoiminnan vahvimmat näkymät ovat autoteollisuuden muutosten myötä akkujärjestelmissä, aktiivisissa kineettisissä järjestelmissä sekä ajoneuvojen sopimusvalmistuksessa. Suunnittelupalveluiden myynti mahdollistaa investointien ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen kasvualueille.

Valmet Automotive on laajentamassa Salon akkutehdastaan IoT Campuksella. Tehdasalueen omistava Salo IoT Park Oy on varautunut alustavasti 7,5 miljoonan euron hankkeeseen Meriniityn tehdasalueella (SSS 22.9.).

Valmet on arvioinut, että akkutehtaan henkilöstömäärä kasvaa noin 200:lla ensi ja seuraavana vuonna.

Viestintäpäällikkö Mikael Mäen mukaan Salon akkutehtaassa työskentelee tällä hetkellä 220–230 ihmistä.

Määrä on kasvussa: TE-palveluissa on tällä hetkelläkin avoinna toistakymmentä tehtävää, joissa sijoituspaikkana on Valmet Automotive Salo tai Uusikaupunki.

– Haku keskittyy tällä hetkellä asiantuntijapuoleen, Mikael Mäki vahvistaa.