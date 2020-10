Valtio aikoo pääomittaa lentokenttäyhtiö Finaviaa 350 miljoonalla eurolla – yhtiö itse tähtää 200 miljoonan säästöihin

Valtio valmistelee lentokenttäyhtiö Finavian pääomittamista 350 miljoonalla eurolla.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että hallitus hakee eduskunnalta valtuutta pääomittamisen tekemiseksi. Pääomitus on tarkoitus tehdä ensi vuoden talousarvion yhteydessä.

Pääomituksella valtio vastaisi koronakriisiin Finavian tulevaisuuden turvaamiseksi. Finavian lentokenttien kautta on koronapandemian puhkeamisen jälkeen kulkenut noin 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin vuotta aiemmin.

Finanssineuvos Minna Pajumaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta kertoo, ettei yhtiön taloustilanne ole akuutti, vaikka liiketoiminta on kärsinyt merkittävästä matkustajakadosta.

– Yhtiö on kartoittanut säästötoimenpiteitä heti kriisin alettua, Pajumaa kertoo STT:lle.

Finavian mukaan maaliskuussa alkanut säästöohjelma tähtää yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin. Se sisältää isoja kululeikkauksia operatiivisesta toiminnasta sekä koko henkilöstöä koskevia pitkäkestoisia lomautuksia.

Finavian liikevaihto vuonna 2019 oli noin 390 miljoonaa euroa. Sen hallinnoimien kenttien kautta kulki 26 miljoonaa matkustajaa. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä 21:tä kenttää.

Finnairia pääomitettu vajaalla 300 miljoonalla eurolla

Valtio omistaa Finavian kokonaan.

– Valtio pitkäjänteisenä omistajana haluaa kehittää Finavian kilpailukykyä ja siten varmistaa, että koko Suomessa on tulevaisuudessakin edellytykset hyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin lentoyhteyksiin, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.

Koronakriisin aikana valtio on aiemmin osallistunut lentoyhtiö Finnairin pääomittamiseen. Hallitus haki eduskunnalta enintään 700 miljoonan euron suuruisen valtuuden osallistua Finnairin pääomitusjärjestelyihin. Pajumaan mukaan valtion osuus toteutusta osakeannista oli 286 miljoonaa.

Valtioneuvoston mukaan Finavian laaja kehitysohjelma on tarkoituksenmukaista viedä loppuun matkustajakadosta huolimatta, sillä investointi luo mahdollisuudet liikenteen kasvulle kriisin jälkeen. Kehitysohjelmaan kuuluvat esimerkiksi Helsinki-Vantaan laajennushanke sekä Lapin lentoasemien kehittäminen.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: