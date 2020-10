Valtiovarainministeri Vanhanen vetosi eduskuntaan, että se hyväksyisi EU:n elpymisvälineen

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vetoaa eduskuntaan, että se näyttäisi omalta osaltaan vihreää valoa EU:n elpymisvälineen hyväksymiselle. Hän puhui eduskunnassa ensi vuoden talousarvioesityksen lähetekeskustelussa.

Hän korosti, että on Suomen edun mukaista hyväksyä elpymisväline, joka auttaa osaltaan Suomea toipumaan koronakriisin taloudellisesta iskusta.

– Suomen reitti maailmantalouden kasvuun käy Euroopan kautta, joten Euroopan nopea elpyminen on erityisen tärkeää meille, hän sanoi.

Hallitus antaa marraskuun lopulla eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jossa kerrotaan, miten EU:n elpymisvälineen tarjoamat uudistusmahdollisuudet käytetään, hän sanoi.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ilmaisi jälleen vastustuksensa EU:n tukipakettia kohtaan. Kansanedustaja Jari Koskela sanoi, että vasemmalta laidalta kuulutetaan, että Suomi saa yli kolme miljardia euroa paketista, mutta vastuu ja lasku siirtyvät tuleville sukupolville.

– Siis saamme. Tukipaketti tulee meidän lapsillemme maksamaan korkojen ja kulujen kanssa tämänhetkisten arvioiden mukaan noin kahdeksan miljardia euroa, hän sanoi.

Kokoomus: Oppivelvollisuuden pidennys koulutusleikkaus

Sekä perussuomalaiset että kokoomus kritisoivat hallituksen päätöstä pidentää oppivelvollisuutta. Kokoomuksen Sari Sarkomaa sanoi, että puolue laittaisi pidentämiseen tarkoitetut eurot lasten varhaiseen tukemiseen ja opetuksen laatuun.

– Suomen osaavat rehtorit eivät syyttä vastusta oppivelvollisuuden pidentämistä, joka osoittautui koulutusleikkaukseksi eikä takaa toisen asteen tutkintoa, Sarkomaa sanoi.

Perussuomalaiset pitää oppivelvollisuusiän nostoa ideologisena hankkeena. Perussuomalaisten mukaan sivistysalan ammattilaiset ja järjestöt näkevät, että uudistuksen tuki ei kohdennu niihin, joita varten uudistus on tehty. Lisäksi vaikka uudistuksella tavoitellaan 15 000:ta uutta työpaikkaa, todelliset työllisyysvaikutukset jäävät puolueen mielestä hämärän peittoon.

Valtiovarainministeri Vanhanen ihmetteli, mitä perussuomalaiset tarkoittaa ideologisella.

– Se, että lasten koulunkäyntiä vahvistetaan, se on myös työllisyystoimi, mutta ennen muuta se toimii lasten eduksi. Se toteutetaan nyt, vaikka olemme alijäämässä. Se on katsottu tärkeäksi teoksi.

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: