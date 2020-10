Valtiovarainministeriö ei esitäkään kansallista uutistoimistotukea – tuki olisi merkittävä talousvaikeuksista kärsineelle STT:lle

Uutistoimistotoimintaan ei ollakaan esittämässä aiemmin kerrottua 2,5 miljoonan euron kansallista uutistoiminnantukea. Tieto käy ilmi valtiovarainministeriön seitsemännestä lisätalousarvioehdotuksesta.

Aiemmin vastaavan tuen on saanut Suomen Tietotoimisto (STT), koska sen talouden kuntoon saattaminen on vienyt aikaa. Kahdelle vuodelle osoitettu tuki olisi merkittävä lisä uutistoimiston budjettiin, joka on vuosittain noin 10 miljoonaa euroa.

Uutistoiminnan tuki ollaan sulauttamassa osaksi 7,5 miljoonan euron yleistä median koronatukea.

Hallituksen odotetaan neuvottelevan seitsemännestä lisäbudjetista ensi viikon perjantaina.

