Vapaaehtoiset toimittivat apua koronan runtelemiin sairaaloihin Valko-Venäjällä, kunnes joutuivat lopettamaan hallinnon vainon vuoksi

Valko-Venäjällä koronapandemian runtelemiin sairaaloihin apua toimittanut vapaaehtoisjärjestö ByCovid19 on joutunut lopettamaan toimintansa sen jälkeen, kun viranomaiset alkoivat vainota järjestöä. Ryhmän Facebookissa julkaiseman kannanoton mukaan sen vapaaehtoisia on pidätetty ja kidutettu ja viranomaiset ovat estäneet varainkeruuta.

– Toivomme, että hallitus tarkastelisi prioriteettejaan. Jos sillä on varaa vesitykkeihin, silloin pitäisi olla varaa myös hengityskoneisiin — jos on varaa maksaa sadoille mellakkapoliiseille, pitäisi olla varaa maksaa töistä ja ylitöistä tarpeeksi monille terveydenhuollon työntekijöille, ryhmä kirjoitti.

Ryhmä auttoi koronasta kärsiviä sairaaloita

Vapaaehtoisryhmä ByCovid19 perustettiin maaliskuussa tukemaan koronapandemian vuoksi äärirajoilla olevia sairaaloita. Ryhmä toimitti kevään aikana muun muassa suojapukuja ja kasvomaskeja pienempien kaupunkien sairaaloihin pääkaupunki Minskistä.

Vapaaehtoiset ottivat tehtäväkseen sen, minkä Valko-Venäjän hallinto jätti tekemättä. Itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on suhtautunut koronavirukseen pandemian alusta lähtien vähättelevästi. Hän on muun muassa ehdottanut viruksen hoitoon niin peltotöitä kuin viinaakin. Presidentin asenne oli yksi syy, mikä ajoi kansalaiset protestoimaan presidenttiä vastaan.

Huolimatta hallinnon vähättelevästä asenteesta ByCovid19-ryhmä teki vielä keväällä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Se muun muassa hankki lahjoituksia ulkomailta Valko-Venäjän suurlähetystöjen kautta.

Vapaaehtoiset kuitenkin myös kritisoivat hallinnon koronapolitiikkaa jo tuolloin ja syyttivät byrokratian hidastavan avun toimittamista.

– Tilastot sairaaloista ovat masentavia ja eroavat siitä, mitä virallisesti on kerrottu: lukemat ovat paljon suurempia, sanoi toukokuussa vapaaehtoisryhmän Andrei Tkatshov uutistoimisto AFP:lle.

– Jotkut sairaaloiden työntekijöistä ovat olleet kyynelissä, koska olemme onnistuneet toimittamaan heille apua nopeasti.

Nyt Tkatshov on joutunut pakenemaan maasta. ByCovid19-ryhmän mukaan Tkatshov ja ryhmän toinen perustaja joutuivat kidutetuiksi osallistuttuaan rauhanomaiseen mielenosoitukseen.

”Olemme erittäin huolissamme terveydenhoidon työntekijöistä”

Koronavirustilanne ei ole maassa muuttunut kuitenkaan helpommaksi, vaikka se onkin jäänyt uutisotsikoissa laajojen presidenttiä vastustavien protestien varjoon.

Noin 9,5 miljoonan asukkaan maassa koronatartuntojen kokonaismäärä on noin 90 000, ilmenee Worldometerin ja Johns Hopkinsin tilastoista. Päivittäin uusia tartuntoja on viime aikoina ilmoitettu 600:n molemmin puolin. Kuolleita on kirjattu epidemian aikana yli 900.

Luvut voivat tosin olla suuremmatkin, koska hallintoa on syytetty niiden vääristelystä.

Vapaaehtoisten mukaan maan terveydenhuollon työntekijät ovat erittäin ahtaalla koronakriisin vuoksi.

– Olemme erittäin huolissamme terveydenhoidon työntekijöistä, joilta on tullut yhä enemmän avunpyyntöjä ja valituksia suojatarvikkeiden puutteesta, ByCovid19 kirjoitti Facebookissa.

Sanna Raita-aho

STT

