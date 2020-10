Varsinais-Suomeen maskisuositus – koronaepidemia on maakunnassa kiihtymisvaiheessa

Varsinais-Suomessa otetaan käyttöön maskisuositus. Varsinais-Suomen alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä päätti maskisuosituksen antamisesta tiistaina. Suositus koskee tilanteita, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voida pitää.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Suositus koskee myös toisen asteen oppilaitoksia sekä korkeakouluja.

Alueellinen työryhmä suosittaa myös siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne ovat työnantajan linjauksen mukaan mahdollisia. Työryhmä muistuttaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Työryhmän suositukset tulevat voimaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella torstaina 8. lokakuuta.

Maskin käyttöä suositellaan myös sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville. Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia. Suositus tulee voimaan keskiviikkona 7. lokakuuta.

Työryhmä perustelee uusia maakunnallisia suosituksia sillä, että Varsinais-Suomi on siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Työryhmä korostaa, että erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on olemassa joukkoaltistumisen riski.

– Tehtävämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.

Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 70 uutta koronavirustapausta. Todettujen tartuntojen kokonaismäärä on sairaanhoitopiirin alueella nyt 622.

Yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ohjausryhmä ei anna. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, jos tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Ohjausryhmä pitää tarpeellisena harkita anniskeluravintoloiden aukioloja, koska hyvin merkittävä osa alueen tartunnoista on jäljitettävissä ravintoloihin ja yökerhoihin. Toimivalta kuuluu asiassa kuitenkin valtioneuvostolle.