Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Kasvomaskeja pitäisi käyttää entistä järjestelmällisemmin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri peräänkuuluttaa kasvomaskien käyttöä koronaviruksen ehkäisyssä. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan ihmiset eivät käytä maskeja vielä kattavasti julkisissa tiloissa.

– Kaikissa tilanteissa tulisi käyttää kasvomaskia entistä järjestelmällisemmin, jos riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Haluan korostaa haavoittuvien väestöryhmien, kuten ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamista kaikin keinoin, Pietilä sanoo tiedotteessa.

Koronapandemia on kiihtymysvaiheessa Varsinais-Suomessa ja tapausmäärät ovat kasvaneet. Salossa on todettu lokakuussa seitsemän sairastunutta, viimeisin ilmoitettu tapaus on viime perjantailta. Sairaanhoitopiiri kertoo, että koronavirustartunnoista yli puolet pystytään tällä hetkellä jäljittämään.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana 31,4. Edeltävässä tarkastelujaksossa luku oli 28,5. Sairaalahoidossa on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä kuusi potilasta.

Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Maanantaina ryhmältä tuli voimaan suositus, jonka mukaan sisätiloissa ei tule järjestää yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia. Merkittävä osa tartunnoista tulee sairaanhoitopiirin mukaan omilta perheenjäseniltä ja muusta lähipiiristä.

– Korostamme, että yksityistilaisuuksien järjestämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa. Juhlia järjestettäessä tulisi huolehtia vähintäänkin tilaisuuksiin osallistuvien turvallisista etäisyyksistä, varmistaa riittävän suuret tilat sekä esimerkiksi porrastaa osallistumista, Pietilä ohjeistaa.