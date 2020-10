Väylävirasto: Yksikään nopean junayhteyden hankevaihtoehdoista ei maksa itseään takaisin – Tunnin juna -hanketta edistävä Varsinais-Suomen liitto ihmettelee viraston arvioita

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden hankevaihtoehdot eivät ylitä yhteiskuntataloudellista 1,0:n kannattavuusrajaa, eivätkä siten maksa itseään takaisin rahassa, kertoo Väyläviraston selvitys. Väyläviraston hankearvioinnissa oli mukana kolme vaihtoehtoa, jotka kaikki lyhentävät Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa.

Hankkeista halvin on 94 miljoonaa euroa maksava ja matka-aikaa Helsingin ja Turun välillä 5–7 minuuttia lyhentävä vaihtoehto, joka tuottaisi rahallisena hyötynä 70 senttiä käytettyä euroa kohden. Vaihtoehdossa Rantaradalle tehdään pieniä oikaisuja ja nopeutuksia sekä kaksoisraide Salon ja Hajalan välille. Väyläviraston mukaan tähän vaihtoehtoon sisältyvät toimet parantavat kaukojunien aikatauluvarmuutta.

Toinen vaihtoehto on 2,2 miljardia euroa maksava ja 10–12 minuuttia matkaa lyhentävä Rantaradan kokonaan kaksiraiteistaminen, josta palautuisi vain 4 senttiä euroa kohden. Hankearvioinnin mukaan kaksiraiteistaminen olisi kuitenkin ylimitoitettu matkustajamääriin ja hyötyihin nähden.

Kallein vaihtoehto on Espoo–Salo-oikorata ja kaksiraiteinen Salo–Turku-väli eli niin sanottu Tunnin juna, joka maksaa 3,4 miljardia euroa ja toisi takaisin 44 senttiä käytettyä euroa kohden. Vaihtoehto nopeuttaa matkaa 30–33 minuuttia.

– Täytyy perehtyä tarkemmin, minkälaisten oletusten ja laskentasääntöjen kautta näihin arvioihin on päädytty ennen kuin voin sanoa tarkemmin. Pitää katsoa, onko otettu huomioon vaikutukset, joita hankkeilla on, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, joka edustaa Salon kaupunkia Turun Tunnin Juna Oy:ssä.

– Ylipäätään investointien kannattavuusarvioinnin haasteena on mallintaa mahdollisuuksia, joita tällaiset investoinnit avaavat.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen sen sijaan hämmästelee avoimesti Väyläviraston arvioita.

– Hyötykustannussuhde ei kuvaa niitä hyötyjä, joita saadaan raidehankkeista. Raportissa aluetaloudelliset hyödyt saavat selvästi pienemmän roolin. Arviot eivät anna oikeaa kuvaa hankkeesta, Virtanen sanoo.

Virtanen on ihmeissään Väyläviraston motiivista tehdä tämänkaltainen arviointi.

– Tällaiset arviot toimivat varmasti hyvin pienemmissä tiehankkeissa, mutta eivät isoissa raidehankkeissa. Veikkaan, että samanlainen tulos saadaan muistakin Suomen isoista raidehankkeista. Kolme peräkkäistä hallitusta on vienyt Tunnin juna -hanketta eteenpäin johdonmukaisesti. Miksi tällaisia raidepäätöksiä on tehty, jos ne eivät ole kannattavia?

Nopeasta junayhteydestä arvioitiin myös välillisiä hyötyjä. Liikenteen päästöjä hankkeet vähentäisivät, mutta vain hyvin pienesti. Tätäkin arviota Virtanen kyseenalaistaa.

– Kun moottoritieltä siirrytään kumipyöristä raiteille, niin etteikö se olisi päästöjen näkökulmasta erityisen merkittävää. Jos näin ajatellaan myös laajemmin, on se aika iso liikennepoliittinen kysymys, Virtanen toteaa.

Väyläviraston mukaan nopea junayhteys vaikuttaa lievän myönteisesti Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja elinkeinoelämän vetovoimaan. Lisäksi se laajentaisi hiukan Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta.

Suurimmat hyödyt hankkeesta saavat Espoon, Lohjan ja Vihdin kiinteistömarkkinat, Helsingin, Espoon ja Vantaan työmatkaliikenne, Turun, Salon ja Kaarinan yritykset sekä Uudenmaan aluetalous.

Virtasta ilahduttaa raportissa ainoastaan se, että se näyttäisi hänen mukaansa vahvistavan uuden radan rakentamisen järkevyyden hankevaihtoehdoista.

– Se on hyvä viesti Tunnin junalle. Rantaradan parantamisesta olisi kovin vähän hyötyä myös Väyläviraston mielestä.

Virtanen uskookin, ettei hankearviointi vaikuta Tunnin juna -hankkeeseen millään lailla.

– Tunnin junan suunnittelu on loppuun asti putkessa. Rakentamispäätökset Espoossa ja Turussa on tehty ja hankerakentaminen on osittain alkanut. Hanke etenee joka päivä hyvällä tavalla eteenpäin.

Vaihtoehdoista kaksi kalliimpaa mahdollistaisivat junatarjonnan lisäämisen, mutta selvityksen mukaan sille on tarvetta lähinnä ruuhkatunteina. Muina aikoina nykyinen tarjonta on riittävää kysyntään nähden. Väyläviraston mukaan kaukojunaliikenteen operoinnin kannattavuus kasvaa, kun matka-aika lyhenee ja lipputulot kasvavat matkustajamäärien myötä.

Kallein vaihtoehto mahdollistaa Helsingin ja Lohjan sekä Salon ja Turun välisen lähijunaliikenteen käynnistymisen sekä maankäytön kehittämisen lähijuna-asemien ympäristössä. Arvioinnin mukaan erityisesti Helsingin seudun lähijunaliikenteen käyttäjät hyötyvät kalleimmasta hankevaihtoehdosta.

– Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on jatkaa oikoradan suunnittelua. Väyläviraston raportti sisältää varmasti tietoa, jonka otamme huomioon radan rakentamisvaiheessa, Mannervesi toteaa.

Hankevaihtoehtoja on verrattu sellaiseen vaihtoehtoon, jossa Rantaradalla tehdään ylläpitotoimia 59 miljoonalla eurolla, Espoon kaupunkirata rakennetaan Leppävaaran ja Kauklahden välillä 275 miljoonalla eurolla ja Turun ratapihalle sekä Kupittaa–Turku-kaksoisraiteelle tehdään muutostöitä 60 miljoonalla eurolla.