Väyläviraston arvio puhuttaa

Väylävirasto on laatinut selvityksen Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden hankevaihtoehdoista. Raportin mukaan kaikkien vaihtoehtojen hyötysuhde on alhainen.

Selvitys on herättänyt hämmennystä. Tunnin junan hankeyhtiössä mukana olevat arvostelevat selvitystä, että se ei ota huomioon kaikkia aluetaloudellisia hyötyjä.

Väyläviraston tylyt laskelmat kaatoivat kylmää vettä Tunnin junan taustajoukkojen niskaan. Väyläviraston selvityksen mukaan yksikään radan hankevaihtoehdoista ei maksa itseään takaisin.

Arviossa tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa. Halvin eli 94 miljoonaa euroa maksava vaihtoehto lyhentää matka-aikaa Helsingin ja Turun välillä 5–7 minuuttia, ja sisältää muun muassa kaksoisraiteen rakentamisen Salon ja Hajalan välille. Tämä vaihtoehto tuottaisi rahallisena hyötynä 70 senttiä käytettyä euroa kohti.

Toisessa vaihtoehdossa nykyinen rantarata tehtäisiin kokonaan kaksiraiteiseksi. Kustannukset ovat 2,2 miljardia euroa ja aikasäästö 10–12 minuuttia. Tämä tuottaisi vain neljä senttiä käytettyä euroa kohti.

Kolmas vaihtoehto on Tunnin junan suunnitelmien mukainen uusi oikorata Salon ja Espoon välille ja Turku–Salo-osuuden muuttaminen kaksiraiteiseksi. Kustannukset ovat 3,4 miljardia euroa ja aikasäästö 30–33 minuuttia. Se toisi takaisin 44 senttiä käytettyä euroa kohti.

Tunnin junan hankeyhtiössä mukana olevat arvostelevat Väyläviraston laskelmia, että ne eivät ota huomioon aluetaloudellisia hyötyjä. Uutta raporttia kiiteltiin vain siitä, että se vahvistaa uuden radan rakentamisen olevan järkevämpää kuin vanhan radan peruskorjauksen.

Myös Turun kauppakamari on arvostellut Väyläviraston hankearviota. Selvityksessä ei ole kamarin tiedotteen mukaan otettu huomioon oleellisia hyötyjä, jotka liittyvät esimerkiksi yhtenäiseen työssäkäyntialueeseen ja maankäytön uusiin mahdollisuuksiin.

Arvostelijoiden mukaan tällaisen arvion perusteella Suomeen ei rakennettaisi yhtään junarataa.

Tunnin junan hankeyhtiö jatkaa oikoradan suunnittelua, ja Väyläviraston raportin tietoja otetaan huomioon radan suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kilpailu kalliiden ratahankkeiden rahoituksesta on kovaa. Tunnin junan suunnittelu on pidemmällä kuin muiden suurten ratahankkeiden. Suunnittelun ohella on tärkeää, että hankeyhtiö pitää esillä myös uuden radan tuomia taloudellisia hyötyjä.